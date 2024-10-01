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0061單日飆漲近20％…中國相關ETF！ 達人：折溢價回歸的歷史勢必重演

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

上週討論到航海王00960的溢價問題，很快的，今（30日）天又出現另外一個我有在車上的例子！

年初的時候入手中國相關ETF元大寶滬深（0061），那時除買入的想法，除了中國股市跌爛之外，家族中一位長年在中國工作的表哥已經在去年底逐漸布局中國相關股票，於是我就選擇0061跟著抄底中國股市。

上面兩個理由，一個是基於物極必反的定律，一個是生活經驗的消息面，我並沒有任何太深入的研究，所以只用極小部份資金投入，抱著「投機」的心態去試試看，要是賠錢就算了，要是賺錢就是幸運。

0061在我買入後還有往下探了一些，直到上週中國政府決定出手救市，一整個中國股市才大噴發！0061也從16元左右，一路踩油門，而今天的收盤價居然上漲19.75％，相當於3.76元！

台股收盤後看了一下折溢價資訊，發現0061的溢價幅度高達2.33元，換句話說是11.38％！（之後依據陸股的走勢，最後修正為溢價9.2％，相當於1.92元）

然而命運不是照著劇本走...

當我盤中看到0061已經溢價將近6％的時候，我就先行賣出一部分，不然我怕歷歷在目的00960收斂歷史會在0061身上快速重演！所以並沒有吃到完整的11.38％大魚...

其實折溢價回歸的歷史勢必重演，只是抓不住那個時間點，當下我只認為自己有賺就先行出掉一部分，反正這種抄底的投機財有賺就好，心態正確生活才能正常。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0061元大寶滬深 00960野村全球航運龍頭息收ETF ETF 淨值 溢價

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