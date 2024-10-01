0056、00922、00933B...多檔熱門10月除息ETF一次看！市值型新黑馬竄出

＊原文時間為9月30日。

自從月中、月底配息ETF出現後，時間就過得好快呀！今日已經是9月的最後一天了！元大台灣高股息（0056）、國泰台灣領袖50（00922）等ETF也都陸續公告配息金額囉！

本月預計有超過26檔股票型ETF及15檔債券型ETF準備迎來除息，其中包含新生代的台新臺灣IC設計動能（00947）、凱基A級公司（00950B）及群益優選非投等債（00953B）等ETF的首次除息！

擁有超過114萬投資人投資的高股息0056本季維持上季表現，預估每單位配發1.07元，單季殖利率約2.77%。

目前其淨值組成中收益平準金占5.28元、資本損益平準金占8.56元，僅用收益平準金保守估計還足夠配發將近5次，樂觀納入資本損益平準金計算，則可以配發接近13次之多，可說是老本充足！

另外，00922下半年預估每單位配發1元，半年殖利率4.61%，暴力計算年化殖利率剛好是9.22%！

現在都喜歡玩這一套嗎XDD不過，稀飯根據官網的揭露，預估這次會是使用資本利得作為主要配息來源呦。

兆豐投信所發行的兆豐電子高息等權（00943），本月竟然還是維持0.15元，真的真的很勇猛！

因為稀飯觀察到00943目前淨值中，股利組成只剩0.39元，根本不足以配到明年6月！更而況他目前還是在破發的狀態。所以千萬不能以未來穩定配0.15元的角度買入哦！

其餘ETF大家可以搭配這篇圖片，去研究其本次配息金額、淨值組成、過往配息紀錄等資訊。

選擇ETF前搭配這篇文章，就可以知道哪些ETF是有本事，哪些ETF要注意囉！

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