陸港ETF 漲勢強勁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受惠中國大陸9月24日一口氣猛推降準、降息、降房貸等「三降救市」政策出台，加上官方指示「發錢買股」，首次運用貨幣政策直接支持股市，激勵陸港股市自24日以來全面狂噴。台股中，近五日陸股ETF霸占漲幅前十強榜單，以昨（30）日單日漲幅來看，前十強也多為陸港股ETF。

中國大陸經濟多箭齊發，陸港股強勢表態，嘉惠在台股掛牌交易的陸股ETF強揚。以近五日漲幅來看，其中以中信中國50正2 ETF（00753L）最飆，大漲48.7%，其次為國泰中國A50正2、元大滬深300正2等ETF，也都有45.1%的漲幅。

若以昨日漲幅來看，則以元大寶滬深大漲19.7%最高，其次是永豐中國科技50大、元大滬深300正2分別有13%、11.6%的漲幅。

昨日陸港股ETF也交投熱絡，成交量前五名就包辦三檔，包括第一名的元大滬深300正2 ETF、高達41.7萬張，其次是第三名中信中國50正2 ETF有17.5萬張，以及第四名的富邦恒生國企正2 ETF有14.8萬張。

富邦恒生國企ETF經理人陳婉寧指出，觀察今年以來港陸股ETF表現，富邦恒生國企正2漲幅逾五成，近六個月日均成交量也大幅超過同類型商品，值得關注。

ETF

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