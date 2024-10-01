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元大航太防衛科技ETF 准募

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

元大投信擬發行之「元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金」於9月24日經金管會申報生效，並於9月30日經中央銀行核准募集。

針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信再創業界之首規劃募集主題式ETF，2023年全球國防預算來到歷史新高2.4兆美元，維護區域安全持續消耗庫存，全球航太與防衛科技產業進入高需求環境。

再加上科技創新帶動升級潮，美國2025國防預算規劃逾半將投入先進晶片、無人機、太空系統等項目，創造AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資機會。

元大投信指出，全球航太與防衛科技供應鏈現金流十分穩定，國防預算由全球政府為買家，能接單的企業也都要獲得認證，且單一產品研發、製造、維修的周期可長達數十年，持續創造營收來源。近年更出現庫存快速消耗，先進半導體、次世代通訊與人工智慧創新帶動產業升級，訂單供不應求缺口龐大，資金趨勢持續帶動指標概念股表現。

不同於傳統科技基金或高度側重美國供應鏈，元大全球航太與防衛科技ETF所追蹤的NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，是依照全球航太防衛科技最新發展，同步配置歐美亞太區域指標概念股。

據FactSet資料，至8月底重點成分股包括美國國防製造商洛克希德馬丁、雷神；歐洲航太引擎製造商勞斯萊斯；亞太則有日本三菱重工、韓國國防工業龍頭韓華航太，台灣為晶圓代工龍頭台積電。

據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數預估成分股未來三至五年獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，更具有布局吸引力。

元大投信指出，全球航太防衛科技產業可視為是具備高稀缺、高機密、及高度創新特色的科技股，護城河優勢難以撼動，並直接受惠於全球國防預算屢創新高，除美國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力。

NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成分股50檔，美洲/EMEA*與亞太區域各25檔，區域權重上限各50%，均衡參與成長機會。

元大投信 航太

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