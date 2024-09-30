0056配息1.07元10/17除息 初始投資人快要零成本

元大高股息（0056）今天發布第3季分配收益公告，每受益單位預估配息新台幣1.07元，與前1季維持不變。

0056預計10月17日除息，想參與配息的投資人，最後買進日為10月16日，配息發放日定在11月12日。

0056是台灣第1檔高股息ETF，連續配息紀錄已進入第14年，加上此次預估配息1.07元，累計配息將達到24.11元，已經直逼當初的發行價25元。最初參與的投資人如果放到現在，幾乎快要達成零成本的存股目標。

0056目前資產規模3244億元，居所有台股ETF規模第3大，僅次於元大台灣50（0050）和國泰永續高股息（00878）；另外0056最新受益人數114.69萬人，居排行榜第2位，與00878成為唯二受益人數破百萬的台股ETF。