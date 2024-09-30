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0056公告第4季預估季配金額1.07元 10／17日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大高股息成立以來各年度績效。(資料來源：Lipper，採含息報酬計算統計至2024年8月。0056成以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同)
元大高股息成立以來各年度績效。(資料來源：Lipper，採含息報酬計算統計至2024年8月。0056成以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同)

元大高股息（0056）第4季配息公告，每受益權單位預估配發1.07元，10月15日第二階段公告將確定配息金額，10月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在10月16日前買進並持有，配息發放日則在11月12日。

0056為台灣第一檔高股息ETF，連續配息紀錄進入第14年，至2024年第3季已累計配息24.11元，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，僅需再參與配息0.89元，即達成零成本存股目標。

元大高股息ETF研究團隊指出，據證交所統計至8月底，現階段台股大盤本益比21.7倍高於長期平均，殖利率2.54%則低於長期平均，突顯高股息ETF選股策略價值。0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由EPS成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。

依元大投信官網揭露，至9月30日0056帳上包含股息收入的可分配收益為5.28元，以目前配息水準估算，持續具有穩定配息基礎。

元大投信表示，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。據證交所8月定期定額交易戶數前十大中，高達八檔是台股ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。

元大投信提醒，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

ETF 配息 高股息

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