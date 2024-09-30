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台股下跌598點摜破季線 外資賣超403億元大砍ETF

中央社／ 台北30日電

台股今天在電子與航運類股走弱，下跌598.25點，一舉摜破22291點季線關卡，加權指數收在22224.54點，成交值新台幣3908.39億元。外資賣超403.41億元，賣超前10名中以ETF居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，中國展開一系列刺激政策，包括調整存量房貸利率及調降第2間房最低頭期款比例等，激勵大陸和香港股市勁揚，連帶促使台股市場資金自電子股，轉移至非電子股。

黃國偉說，水泥、玻璃等原物料股上揚，無法抵消電子股回檔影響，使得大盤震盪走跌。目前台股結構並未轉壞，台積電（2330）仍是市場指標，後續表現將牽動台股後市走向。

三大法人今天同步賣超，合計賣超508.1億元；外資及陸資賣超403.41億元，投信賣超10.58億元，自營商賣超94.11億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超復華台灣科技優息（00929）最多，達5萬4300張，賣超群益台灣精選高息（00919）4萬4796張居次，外資還分別賣超國泰永續高股息（00878）和元大台灣價值高息（00940）1萬2692張及1萬332張，居賣超第6及第10。

在外資賣超影響下，復華台灣科技優息等ETF今天多下跌逾1%，國泰永續高股息下跌約0.95%。

外資其餘賣超前10名還有台積電、元大美債20正2（00680L）、國泰20年美債正2（00688L）、陽明、元大滬深300正2（00637L）及台塑。

其中，台積電跌破1000元大關，收在957元，下跌43元，市值跌破25兆元關卡，滑落至24.81兆元，影響大盤349點。

外資買超元大台灣50反1（00632R）最多，達15萬9013張；其餘買超前10名有新光金、群創、中鋼、開發金、台泥、中信中國高股息（00882）、野村全球航運龍頭（00960）、長榮航及富邦恒生國企正2（00665）。

台積電 外資

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