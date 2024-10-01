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台美債ETF破底⋯債蛙崩潰快哭了！網曝這2類投資才賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論債券。圖／路透
網友討論債券。圖／路透

隨著聯準會（Fed）偏好的通膨指標回落，市場預期11月降息2碼機率超過五成，美國公債殖利率27日急挫，美債價格逆轉近來跌勢。PTT網友討論，台美債開高後又快速破底，令他崩潰直呼「債蛙真的快哭了」。有人笑稱「已反應都說多久了，價差債蛙還不信」。也有人勸他不要投資債券，買股票或市值型ETF報酬率更穩定。

美國2年期公債殖利率27日下滑5.8個基點，收在3.562%，連跌四周。債券殖利率與價格呈反向關係。10年期美債殖利率下滑3.7個基點至3.751%，為兩周來最大單日跌幅。

一名網友在PTT發文表示，「TLT反彈兩天上漲快1%，台美債在今天開高後又快速破底，哲哲說的匯率風險是真的耶，怎麼會這樣？台幣不要再漲了，我們債蛙真的快哭了，買這什麼垃圾，大家還會繼續持有嗎？」

其他人留言「美債跟萬海，一樣沒救」、「會在意兩天的崩動證明你不適合買債，看兩年還差不多」、「越跌越買啊！不是該開心」、「不是一堆人苦口婆心說已反應，就不信」、「快下來啊，股市波動我撐不住了」、「不然投信幫你吃匯損嗎」、「降息週期台幣不漲才奇怪吧」。

還有人說「幾乎所有產業都會吃到匯損啦」、「買美債整天看這些小波動笑死」、「台幣一定漲，但了不起10%，你買債就是賭降息漲幅超過，台幣如果漲到27，那債的降幅一定會很誇張」、「降息循環至少到2026年吧」、「台幣要漲到27，那不就代表美國降息降很大嗎」、「買賣債券幾大風險，公開說明書都有寫，多數也沒在看。其實買股票就夠了，再其次就市值型ETF」。

ETF PTT 台幣 通膨

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