群益半導體收益 00927 配息0.48元 10月21日最後買進日

群益投信官網9月30日公告，群益半導體收益（00927）本次每受益權單位預估配發金額為新台幣0.48元。若以9月30日收盤價18.77元來推算，單季現金配息殖利率近2.56%，除息日訂於10月22日，配息發放日則在11月12日。投資人若想參與配息，最晚須在10月21日買進。

群益半導體收益（00927）為首檔結合半導體產業主題投資與存股概念的ETF，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927最新規模為140億元，前三大成分股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）。

該指數在每年5月與12月重新審核成分股。5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息。第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。

法人表示，為了因應人工智慧（AI）需求，先進封裝產能有望翻倍，CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，也預期CoWoS概念股至2026年的成長趨勢明確，加上IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，都有利半導體產業，類股表現可期。投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與，既掌握半導體業成長契機，同時透過配息來滿足收益需求。