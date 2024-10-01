00919、00878、00936他皆買在「相對高點」！ 血淚經歷總結投資三大原則

ETF儼然已成為台灣的投資大勢，投資人可省去看盤的心力與時間，作為長期投資而言風險也相對更低。有網友總結選擇ETF三大原則，包括買舊不買新、溢價不要買、可投資新募集的ETF趁溢價賺價差。

一名網友在PTT發文請益「請推薦台股ETF的書籍」，他表示，他從今年開始投資ETF，卻慘成傷痕累累的韭菜，他在股價26元時買進00919、股價24元時買進00878、股價17.3元時買進00936，至今股利砍半，他總結三大心得，第一，ETF買舊不買新；第二，溢價不要買，ETF與殖利率無關；第三，新募集的ETF可以買來趁溢價賺價差。他也表示，自己沒有ETF基本知識，因此請其他網友推薦相關書籍。

其他人留言「下次記得別再買盤子高股息」、「多頭大跌大買，小跌小買啊」、「看書沒有用，任何投資都是要學會抓低點」、「先定期定額練心態吧」、「你真正該學的是買了就不要賣，跌了繼續加碼」、「買ETF要看書？我建議你定存就好」、「配息配置多少意義不大，沒填息就是左手換右手，看還原線有沒有持續成長比較重要」。

還有人留言「看書不如看你買的選股因子，挑一支好好抱，不然就市值型就好」、「當初買0050或006208現在就不會上來問了」、「ETF眼睛閉著買不用擔心」、「0050就夠了真的」、「一句話，定期定額0050，這要看什麼書」、「就買006208，何必花錢買啥書」。