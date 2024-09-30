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市值型 ETF 夯！國泰00922 10月17日除息交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，相較7月增加4分，燈號轉為紅燈，顯示國內景氣持續成長，產業發展佳，專家推薦可適時加碼台股市值型ETF。而一張2萬元能入手、親民版的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），第一階段預估配息公告今日已出爐！10月17日是除息交易日，想參與除息的投資人要記得在10月16日之前買進，股利將於11月12日入帳，詳情可參閱官網公告（https://www.cathaysite.com.tw/announcement）。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，根據集保所統計，00922的受益人數已經超過7.3萬人，市場對00922的支持度高，最新規模已達新台幣132億，今年以來成長超過三成，為市值型ETF的熱門標的。

蘇鼎宇指出，國泰台灣領袖50聚焦市值型、獲利佳的50檔台股領袖級企業，其中，半導體和電腦電子等相關類股超過六成，包含占比32.53%的台積電（2330）、6.61%的鴻海（2317）和5.46%的聯發科（2454）等權值股；金融股則占15.85%，相較其他過度倚重台積電的市值型ETF，00922的配置更為均衡。

00922經理人蘇鼎宇進一步分析半導體市場，根據國際半導體產業協會（SEMI）估計，2025至2027年間，半導體製造業者將支出4,000億美元，在12吋晶圓廠製造設備上，創新高紀錄，其中台灣位居第三，設備支出達750萬，顯見半導體未來發展非常樂觀，明年的投資市場仍會以AI及半導體為主角。

此外，相較一般傳統的市值型ETF，00922指數規則主動剔除高碳排標的，且與台灣加權指數相比，00922的傳產比例比較低，拉高科技和金融類股的權重，且00922追蹤指數更重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，而並非只是依據單一碳指標，就將某些產業直接剔除。

蘇鼎宇強調，台股逐漸走過「九月魔咒」，有機會迎來「光輝十月」，如今還有美國降息循環加持，台美利差約2.2%左右，台股平均殖利率優勢浮現，長線來看將有熱錢湧現，市值型ETF成長空間可以期待，此時持有00922還能參加除息，投資人可別錯過。

ETF 半導體

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