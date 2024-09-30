如何創造理財彈性？ 00943網羅 AI、電腦設備成分股 ETF

兆豐投信等權重ETF系列的兆豐電子高息等權（00943）預估配息公告於9月30日出爐，只要10月16日前（含）買進00943，有機會持續運用ETF投資滾動理財的彈性與空間。

受惠2024年下半年電腦周邊設備廠擴大高階應用需求，如：電競及雲端設備等，加上部分電子廠投入新趨勢的AI功能元素，激勵台股大盤指數周線走揚1.99%，帶動電腦及週邊設備類股上揚1.53%、電子類股漲2.07%、電機機械類股漲4.14%，相關類股反彈力道可期。兆豐投信指出，台股有籌碼面支撐，電子股更是主軸產業，惟今年底美國總統大選前市場仍存在波動，建議納入均衡配置電子股ETF的題材作為長期理財術。

00943網羅台股市場八大強勢電子產業題材，聚焦AI產業鏈成分股，包括半導體、記憶體與AI議題類股，以及近期熱門的封裝測試、散熱、檢測設備與光通訊相關類股皆納入成分股，搭配等權重再平衡機制的加持，有助提高長期的資本利得空間。

兆豐投信表示，00943相對適合偏好電子股ETF且長期追求累積報酬空間的投資人，或是追求彈性現金流機會的理財族，可望透過ETF的投資滾動資本利得累積機會，特別是00943迎接發行以來第二次收益分配評價日為9月30日，在10月16日前（含）為最後買進日，擬將於11月5日迎來配息發放機會；面對第4季科技股出貨旺季，加上年底也有消費旺季，00943成長動能後勢可期。

投資ETF時，除了留意配息率與追蹤指數殖利率之差異外，亦須留意ETF公布配息後，市場受益權單位數增加可能影響股息稀釋等因素，建議投資時可納入相關評估條件。