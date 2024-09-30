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法人：美債殖利率還有起伏 債券投資人改抱投等債00725B

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

美最新8月PCE（個人消費支出）數據顯示通膨及消費降溫，加深市場對11月進一步降息的信心，美債一改9/18以來的頹勢由綠轉紅，但專家提醒，觀察類似這次預防性降息的歷史經驗，這兩個月殖利率都還會有上有下，握有長天期美債的投資人可先觀望，此時不妨將目光轉向投等債市場。

ETF專家指出，美國10年公債殖利率從3.9滑落到3.61，這兩周又逐步回到3.75，美債未見說好的噴漲行情，讓投資人大失所望，專家說明，可以肯定的是，降息不再是空穴來風，買好門票的債券投資人，已坐上債券未來上漲的列車，但初期可能跟雲霄飛車走勢相同，短期內過程有爬升跟滑落，應耐心等待1-2年內的殖利率下滑，債價也會逐步上揚的順勢發展。

但別忘了降息開始後，除了長天期美債有戲，其實投等債市場也值得留意，從過去預防性降息周期來看，利率會先上後下，投資等級債反而較為吃香，因其持債的存續期間較長天期美債來的短，利率敏感度較低，價格波動相對小、耐震度較高，但又享有較高的債息，重點是降息後，同樣有價差的資本利得。

以「國泰投資級公司債（00725B）」為例，平均存續期間是12年左右，到期殖利率有5.65%，基金採每季配息，今年前2次各配出4月的0.56元和7月的0.658元，年化配息率衝7%引發關注，基金規模目前已超過新台幣1162億元，也是少數幾檔破千億的投等債ETF，是接下來10月要配息的投等債重要焦點。

00725B國泰投資級公司債

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