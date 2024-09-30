00882賺錢了…破發快4年還是在發行價之下創新高！ 專家：買在掛牌最高也解套了
00882今天盤中最高站上12.96，如果用還原權息的角度，哪怕你是買在掛牌後最高，到今天也順利解套了。
這2年不少ETF陸續發行，有些時間點挑的不好，一掛牌就破發，一破發股民就哇哇叫。但這些情況相較於一眾連結中國的商品，只能算是小打小鬧、扮家家酒。你看00882，都破發快4年了，結果還是在發行價之下還原創新高。
中國這幾年遇到的利空，有新冠疫情、中美貿易戰、房地產去槓桿、整治互聯網行業、內需疲軟等，一隻手算不完。怪不得對岸股民在先前中國股市低迷之際流傳一句段子：
「無論你上輩子造了什麼孽，只要這輩子買了中國股市，就算是還清了。」
00882這檔ETF，買的雖然是港股，但成分股與中國有高度連動。而它出生時間點又特別剛好，利多沒它的份，但上面講的利空卻一個也沒少。
儘管如此，由於它主要聚焦的是金融、傳產等內需防禦型產業，所以在這輪利空連番轟炸下，股價修正幅度相較於互聯網科技股相對來的輕。
最近中國股市利多連發，這檔ETF也跳得非常快，雖然幅度不及科技類股為主的00752，不過以還原權值的角度，00882已經收復發行價來到新高，同期00752還得漲6成才能回到前高。
白話說，如果計上配息，到今天所有買00882的投資人都是賺錢的，說明882這檔編制規則其實還是不錯。但難就難在你得抱到今天，又有多少人願意等待超過3年，甚至在2022年全市場一片看壞中國股市的時間點，勇敢進場抄底呢？
最近很多人問我，00882這檔ETF還能不能續抱？
短線市場可能持續沉醉在政策激勵的利多，但長線得回到現實，中美關係依然冷冰冰，現在往後看似乎也很難找回樂觀，這麼一來有台積電的台股無疑是更好的選擇。你要高股息，台股相關的選擇也比當初882發行時還要來得更多。
所以我的看法，如果已順利回本，就找機會轉回台股相關ETF吧！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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