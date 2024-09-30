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瞄準低基期成長股 凱基00938與台股多頭行情前行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣優選多因子30指數，多空皆勝出。(資料來源：臺灣指數公司；凱基投信整理)
臺灣優選多因子30指數，多空皆勝出。(資料來源：臺灣指數公司；凱基投信整理)

台股即將步入第4季股價傳統旺季，不論從景氣、企業獲利、AI趨勢或是評價面等中長期股市多頭指標觀察，台股中長期牛市行情趨勢未變，凱基投信表示，受惠半導體地位日益提高，台股具有評價上修行情，但漲多評價過高類股短期需留意拉回風險，要在類股輪動快速盤勢中與台股的中長多行情前行，多頭時相對有機會漲得比大盤多、空頭時也相對有機會跌得比大盤少的台股ETF，將是絕佳選擇。

凱基台灣優選 30 ETF基金(00938)預定基金經理人施政廷表示，觀察凱基優選30(00938)追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，回測2007年以來績效表現，可以發現當台股滾動一年為正報酬時，00938追蹤的指數以26.14%領先臺灣加權指數的21.02%與臺灣高股息指數的19.28%；當台股滾動一年為負報酬時，相較於臺灣加權指數下跌13.38%、臺灣高股息指數下跌12.14%，00938追蹤指數下跌7.1%，受傷相對較輕。

施政廷指出，00938追蹤指數可以在市場多頭時漲得比大盤多，又可以在市場空頭時跌得比大盤少，關鍵在於篩選機制的設計同時兼顧「成長」與「價值」選股指標，所謂兼顧「成長」與「價值」指標，具體來說就是依據市值與ROE/ROA指標嚴選出經營效率好的賺錢好公司後，更以EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業，再以波動指標排序嚴控下檔風險。透過層層指標把關，凱基00938追蹤指數相對有機會超越大盤漲跌、產業輪動，專注選出一籃子低基期成長好股，追求勝率的同時，也能避免看對行情卻挑錯產品的痛點。

施政廷表示，有鑑於2024年企業獲利成長率預估由年初的20%上修至35.4%，加上美系科技巨頭AI資本支出持續攀升，帶動台灣AI供應鏈相對受惠，台股企業獲利及本益比皆可望提升，台股慢牛行情可期；有機會持續累積超越大盤成長動能的00938追蹤指數，將是追求台股長期資本利得的投資優選。凱基00938預計10月2日開始募集，發行價15元，每年5月及11月調整成分股，採季配息機制，可望成為與台股多頭行情前行的好選擇。

00938凱基台灣優選30 凱基 台股

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