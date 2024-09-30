快訊

山陀兒颱風帶來大豪雨 花蓮縣宣布今晚6時起停班停課

掏空遠航36億！ 張綱維判刑14年、合庫前董座廖燦昌無罪

吳慷仁首認了進軍大陸 「介紹我的新朋友壹心娛樂」

聽新聞
0:00 / 0:00

00878每月最後一個交易日買進1張！ 知美「眼睛閉著不管價格」：已存第22張

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

第22張00878！

不知不覺，又來到每個月的最後一個工作日，利用中午吃飯時間，知美一樣眼睛閉著不管價格，無腦定期定股買進1張00878！

你說下禮拜價格會跌？

知美只想說：乾我屁事

你說下禮拜價格會漲

知美還是只想說：乾我屁事

反正畢業四年來，股市漲跌也沒有預測成功過，短期買進賣出沒賺到什麼錢，倒是定期定額、定期定股，不只不用看盤帳面還有獲利。

你說市值型ETF漲的比較多？所以知美還有定期定額0050，同時持有市值型、高股息、債券型，不管經濟如何輪動都能夠完整參與。

而且知美主要收入是科技業工程師，本業為主投資理財為輔，剛出社會的小資族常常好高騖遠，不先累積本金就想要靠投資致富...

知美只想說：真的是想太多

連身價幾千萬的投資老師，都還知道要持續創造收入...

知美只是28歲小屁孩，當然每天認真工作，長期定期定額累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

知美Jimmy

追蹤

延伸閱讀

00919規劃存300張就該「心無旁鶩」貫徹執行！ 真星華：投資要成功兩成操作八成心態

存股是什麼…「股數」與「時間」兩個最重要元素！ 專家：如樂活大叔只講0050與0056

降息金融股必將受惠？ 專家「有分三種」：0050、006208簡單暴力的好選擇

買0050不如直接買台積電？ 切老：那我也可以說不如買鈊象（3293）

相關新聞

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

00882賺錢了…破發快4年還是在發行價之下創新高！ 專家：買在掛牌最高也解套了

00882今天盤中最高站上12.96，如果用還原權息的角度，哪怕你是買在掛牌後最高，到今天也順利解套了。

0056表現不如0050…追逐高股息的ETF其實報酬不佳！ 周冠男：現金流對資產成長幫助不大

ETF 在國外已經有不配息類型，但台灣還沒有，你應該避開標榜高股息的ETF，選擇配息率相對較低的指數型ETF，只是仍然會配息，對高所得者不利。

兼顧「成長」與「價值」指標 00938於10月2日開始募集

台股即將步入第四季股價傳統旺季，不論從景氣、企業獲利、AI趨勢或是評價面等中長期股市多頭指標觀察，台股中長期牛市行情趨勢...

00878每月最後一個交易日買進1張！ 知美「眼睛閉著不管價格」：已存第22張

不知不覺，又來到每個月的最後一個工作日，利用中午吃飯時間，知美一樣眼睛閉著不管價格，無腦定期定股買進1張00878！

陸港股飆漲 這幾檔陸股ETF大漲逾10%

中國大陸穩經濟、救股市接連出招，激勵陸港股連日飆漲，台股30日盤中大跌逾300點，陸股相關ETF則是爆量大漲，盤中漲幅最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。