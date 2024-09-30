00878每月最後一個交易日買進1張！ 知美「眼睛閉著不管價格」：已存第22張

第22張00878！

不知不覺，又來到每個月的最後一個工作日，利用中午吃飯時間，知美一樣眼睛閉著不管價格，無腦定期定股買進1張00878！

你說下禮拜價格會跌？ 知美只想說：乾我屁事 你說下禮拜價格會漲 知美還是只想說：乾我屁事

反正畢業四年來，股市漲跌也沒有預測成功過，短期買進賣出沒賺到什麼錢，倒是定期定額、定期定股，不只不用看盤帳面還有獲利。

你說市值型ETF漲的比較多？所以知美還有定期定額0050，同時持有市值型、高股息、債券型，不管經濟如何輪動都能夠完整參與。

而且知美主要收入是科技業工程師，本業為主投資理財為輔，剛出社會的小資族常常好高騖遠，不先累積本金就想要靠投資致富...

知美只想說：真的是想太多

連身價幾千萬的投資老師，都還知道要持續創造收入...

知美只是28歲小屁孩，當然每天認真工作，長期定期定額累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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