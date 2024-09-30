00919規劃存300張就該「心無旁鶩」貫徹執行！ 真星華：投資要成功兩成操作八成心態

股票投資要成功，老師們常說二成在操作方法，八成在心態。

心態講的大部分是老生常談，不外乎長期投資、無視短期股價波動、多紀律少判斷等等。

實際上，遇到股市的變化（例如大漲大跌）或消息（例如降息、限貸），有時腦中還在搜尋要運用什麼心態、知識去面對或處理的時候，貪婪與恐懼搶先一步冒出頭，佔據整個腦海，然後就被牽著走。

為了避免貪婪與恐懼作怪，我試著在腦中建立一道防火牆，使之成為反射動作，好第一時間產生效果，讓腦袋保持清醒，減少被情緒左右的機會。這道防火牆是一段簡單好記的口訣：「數大便是美、一利破萬法」。

意思是：

長期存股累積的張數越大，資產規模與股利金額就越大，是一種美，有信心財務自由美夢成真。

只要可領的股利金額足夠大，就可以破解各種迷惑、擾亂存股意志的說法或消息。

舉例來說

阿星同學規劃定期定額或不定期不定額，長期投資目標存300張00919，每季每股配息0.7元，季領股利21萬元，平均每月7萬元。 投資路上，阿星同學面對市場變化與消息，只謹記一件事，存300張（數大便是美）、月領7萬元（一利破萬法）才是終極目標，所有的消息與誘惑，與目標無關的都丟到一邊去，悶著頭衝300張就對了。 全心全意專注目標，心無旁鶩的一直存、一直存、一直存，1張、10張、100張、200張，就這樣一步一步存到300張。

常說退休需要多少錢或多少現金流，用股票投資準備退休金時，終極目標都是撐高張數這一條路，才有可能達到需要的資產規模，有那樣的資產規模才可能產生想要的現金流。

例如有500張股價20元的股票，才有1000萬資產規模。殖利率6%的話，才有年領60萬股利。

同樣條件下，如果只有10張，那只有20萬資產規模，產生1.2萬股利。

市場上所有的好消息、壞消息、景氣循環等等因素，萬變不離其宗，最後都是變成股價的波動。持續買進、累積張數：股價向下，買到向上，變成微笑曲線，開心；股價向上，報酬率增加，開心。

另外，常說「本大利小利不小，本小利大利不大」，怎麼樣才會本大呢？

像我上班領薪水的人，一開始本小，唯有持續買進，長期累積張數，股利與閒錢再加碼，久了自然撐出500張、1000萬市值、60萬股利的本大。

凡是阻礙累積張數的因素，例如漲了要不要先賣、低點再撿回來這種，我都先用口訣「數大便是美、一利破萬法」，想到500張、1000萬市值、60萬股利的目標，就不會衝動了。

如果再多想些什麼， 不用懷疑，那就是貪婪與恐懼在做怪了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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