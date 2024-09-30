台積電（2330）長線漲更多所以贏0050？ 狄驤：投資並非只單看結果
長線來看台積電（2330）漲得更多，台積電就贏過0050了嗎？
前陣子我跟大家分享，我在股災時逢低布局台積電，但也說過我自己和朋友們聊投資，反而會建議他們逢低布局0050。
現在回過頭看，無論是10年或短短兩個月，台積電的漲幅都超過0050。
那我建議朋友布局0050，是在擋他們的財路？
當然不是。
很多人都只看投資的結果論，但事實是過程更加重要。
邏輯很簡單，持有單一個股要面對的波動度，通常都會超過分散投資，或是布局指數型ETF。
而投資這檔事，就是一場不斷對抗人性的旅程。
如果你無法承受較大的波動度，卻還押注單一個股，無論這檔個股長期能漲多少，容易被大波動洗出場的你，就註定無法吃到這些獲利，漲多少都跟你無關。
相對的，如果你清楚自己的狀態，提前做好準備分散佈局，或是投資指數型ETF，讓自己的投資組合波動變小，更能抱得住帶來的收穫，就是長線資產穩定成長。
簡而言之，投資要回歸到過程，甚至是心理層面上，而不是單看結果論。
所以沒有誰贏誰輸這件事，找到適合自己的標的和策略，讓自己能真正賺到錢並累積資產，就是正確的。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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