存股是什麼…「股數」與「時間」兩個最重要元素！ 專家：如樂活大叔只講0050與0056

究竟什麼是「存股」？很多人對於「存」這個字有著複雜的情緒（疑惑、恐懼、排斥⋯⋯等），到底該如何解讀「存股」？

版主對於「存股」的定義很簡單，就是「持續買進累積股數，長期持有，讓時間時間複利發揮作用」，其中兩個最重要的元素就是「股數」與「時間」。在標的正確的情況下，買進的股數當然是愈多愈好、持有時間愈長愈有利。

一個真正的存股人，買進的標的組合（不論是個股或ETF）絕對不會像月亮一般，初一十五不一樣，而是會非常專注的持續買進相同組合。就如同樂活大叔，儘管市面上各式ETF百花齊放，但大叔永遠只講0050與0056，這才是存股人的風骨。唯有心無旁鶩的持續累積，不頻繁轉換投資標的，才能安穩享受存股果實。

過去幾年，版主每個月都買進相同的ETF組合（主要是台美市值型ETF），儘管投信不斷推出新產品，並宣稱有多高的殖利率或贏過大盤的報酬率，版主也沒打算轉換標的，「股數」與「時間」的加成效果才是首要。版主每個月收到對帳單，都會拍照放上來，以證明版主持續買進、累積股數的決心；過去甚至會公開買進標的，證明版主確實每個月都買進一樣的標的，但因為曾經受到不少批評，也就不再公開了。

在存股的道路上會出現很多干擾和誘惑，這些干擾和誘惑大部分來自於外界。看著其他標的漲翻天，一年大漲50%、100%的股票確實很多，有些網紅不斷貼出驚人的獲利對帳單，於是逐漸不滿足於年化7%、8%的報酬率，開始跟風操作，原本的存股初衷全數拋諸腦後。有些阻礙存股的干擾和誘惑其實源自於我們自己內心，因為我們不清楚自己究竟適合什麼操作模式，於是意志不堅，外界出現一絲誘惑，立刻變心。只要意志堅定，管他外界誘惑再怎麼多，依舊能堅持在存股路上。

「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」，存股是一條正確的投資路，不會大富大貴，但能札實的累積財富。如果擔心外界誘惑太多，那就「遠離市場雜訊」吧！遠離臉書、遠離網紅、遠離無謂的財經資訊、必要時遠離「存股方程式」，專注存股，不要把時間浪費在毫無意義的雜訊。

這個世界還有更多的美好事物值得我們花時間珍惜，不是嗎！

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