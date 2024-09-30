買0050不如直接買台積電？ 切老：那我也可以說不如買鈊象（3293）

「買0050不如買台積電」的話題仍在延燒，我想我應該也有資格應景喊一下「買台積電不如買鈊象！」

你們賺到法拉利和瑪莎拉蒂，我也靠鈊象賺到林寶堅尼（不過我啥都不會買，我會繼續抱鈊象）。熟知我的人知道我不會這樣喊，我不會把「後見之明」的思考偏誤當作是自己的成就。

我是鈊象長達十年以上的長線投資人，我只有在2012至2016的四年間沒有持有鈊象，其餘時間鈊象幾乎都是我的第一大重倉股。

但我不會在2006年第一次買進鈊象時就預測它在2012年會因為中國掃蕩遊戲機而跌掉80%的股價，不然我一定會在2007年鈊象股價最高點460元時就出清持股。

在2012年賣出鈊象後我也不能預測在2016年時鈊象的EPS會恢復到以前的水平，不然我一定會在這四年股價躺平的時期全力收購鈊象股票。真正的事實是，這四年有90%的投資人因為看不到未來希望而失望離場，包括我......

我也不會在2017年重新買回鈊象時預測到它將在2019年時成為浴火鳳凰，不然我一定把房子賣了全力押注。我也不會在2019年再次重押鈊象時預測到2024年時鈊象回報率會超過20倍，不然我一定除了賣房賣車，能賣的全賣了，還會四處跟親戚們借錢全押鈊象，因為幾年後我就會是億萬富翁了。

你不能把一件多年前無法預測結局的事當成是你的眼光精準，而把這個超乎你預期的結果當成是自己無上的智慧與成就來嘲笑那些為了平衡風險選擇被動投資的理性投資人。如果你這麼有遠見，過去幾年還忙著操作金融股賺那些小價差做什麼呢？全押台積電就好了啊！

依照這種只看結果，卻忽略複雜過程、輕看未知風險、反因為果的思考邏輯，任何持有一支績效比0050更好的股票的投資人都可以大聲向被動指數投資人嗆聲：「買XXX就好，幹嘛買0050？」

當你手上有表現出色的股票時，你最該做的是保持謙卑，感謝上帝讓你擁有比別人更多的幸運，有更多的祖先德澤，也有能力比別人承擔更少的風險。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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