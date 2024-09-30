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美長債ETF 逢回布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美長債ETF 逢回布局。(路透)
美長債ETF 逢回布局。(路透)

聯準會（Fed）啟動降息循環，有利債市後市表現；且市場開始反應開啟降息循環後，同評級債券以長天期債擁有較大資本利得空間。根據彭博資料統計，9月以來，20年期以上債券漲幅居冠，投信業者建議投資人優先布局美國長天期投資級債券ETF，預料受惠Fed降息程度最顯著。

聯準會9月利率決策會議降息2碼，市場預期今年底前仍有2碼降息空間，預期2024至2025年兩年共約有降息8至10碼空間，將利於債市後市表現。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）研究團隊分析，Fed最近一次會議後聲明稿有兩大主要改變，一是就業增長自溫和改為放緩，強調通膨朝向2%目標有進一步進展；二是新增堅定致力於「支持最大化就業」論述，反映Fed轉向更關注就業市場放緩。不過，聯準會主席鮑爾針對記者提問明確表態，目前並沒有看到任何跡象顯示衰退的可能性升高，經濟維持在穩健增速、通膨下降、就業市場處在穩定水平。這些說法讓市場對美國經濟硬著陸的擔憂大大消退。

美國20年期以上A級公司債券指數9月以來漲幅
美國20年期以上A級公司債券指數9月以來漲幅

債券投資人如果擔憂經濟景氣變化，最常用來參考的指標就是債券信用評等。台新投信指出，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險即拿不到當初約定的本金或利息，通常評等愈高的債券違約風險愈低。依據三大信評公司（S&P標準普爾、Moody's穆迪、Fitch惠譽）的分類標準，若是評級在BBB（含）以上為投資等級，違約風險相對較低，A投資級的信評又優於BBB級。

投資人在投資債券時，可依據對風險的承受度來選擇。例如，當經濟正處於下行周期，若是選擇非投資等級公司債違約機率恐大幅提升，但A級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。

在目前企業獲利維持強勁，在沒有顯著經濟衰退風險下，投資級公司債信用利差將不至顯著擴大，報酬表現有機會比美國公債更好，於本次降息循環的表現持續值得期待，以元大投資級公司債ETF為例，目前持債存續期間約14.2年，長線而言投資級債券仍有高息優勢及資本利得空間，建議投資人可逢回布局，同時可作為現金部位替代選項，在股市走弱時適時低接進場。

債券ETF 降息

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