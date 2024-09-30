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陸股ETF 漲聲響起

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
觀察投信發行跨國股票ETF表現，近一月以中國相關ETF表現最為出色，一舉攻占績效前十強榜單。中新社
觀察投信發行跨國股票ETF表現，近一月以中國相關ETF表現最為出色，一舉攻占績效前十強榜單。中新社

觀察投信發行跨國股票ETF表現，近一月以中國相關ETF表現最為出色，一舉攻占績效前十強榜單，主因中國人行於9月24日大幅釋出資金活水，推出多項寬鬆與救市措施，包括強力降準2碼、調降政策利率1碼與提供股票回購貸款等，資金活水激勵中國股市全面反彈，也帶動陸股ETF走揚。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，觀察此次中國政府所祭出政策，同時降準降息的情況較為少見，展現中國決心，而兩項新創設的結構性貨幣政策工具若能真正落實，有助引導長線資金入市，有利於資本市場穩定發展並有助強化市場投資者的信心。後市來看，未來財政政策若能有效落地執行，景氣進而好轉走向正向循環，將有助確保行情持續性，投資人可透過中國相關ETF適當參與。

投信發行跨國股票ETF表現
投信發行跨國股票ETF表現

富邦恒生國企經理人陳婉寧指出，上周四中央政治局會議再次釋放提振經濟之信號，特別提到努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，這如同對股票市場再次施打強心針，促使上證指數重回3,000點，上周陸港股的暴漲雖不見得能長時間持續下去，但也許足夠讓總體需求及信心築底反彈，並反映在即將來臨的國慶長假各項消費指標，一舉脫離房地產及低通膨陰霾，令經濟活動重回正向循環，並刺激股市重啟多頭行情。

張菁惠指出，除了資本市場相關政策利多，由中國官方和國企挹注資金於半導體領域的「大基金」第三期在日前成立，規模高達人民幣3,440億元，折合新台幣約1.5兆元，將用於投入半導體設備自主發展，加上今年來中國多項重要經濟發展會議著重新質生產力，人工智慧、新能源、電動車、新創科技、儲能產業與傳產的數位化成政策主要發展目標，在這波政策利多出台下，中小型科技股可望成受惠族群最大贏家。

中小企業100指數成分企業多半聚焦於中國關鍵趨勢產業，包括新能源車、半導體、5G、AI、碳中和與數位服務等，受惠於大陸科技自主與創新政策甚深。

ETF 中國人行

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