降息金融股必將受惠？ 專家「有分三種」：0050、006208簡單暴力的好選擇

全球矚目的美國降息週期終於展開，在鮑爾的強力說明下，許多投資人都在期待經濟軟著陸的未來出現，而在進入到降息循環的情況下，許多原本受到高利率壓制的產業將有機會重返復甦週期，究竟有哪些產業將受惠？又有哪些產業看似受惠實際受害呢？今天一次搞清楚，掌握參與降息循環受惠的ETF。

三大降息受惠產業

美國房市與台灣房市不同

美國房地產與房貸利率呈現正相關，當利率開始下降時，通常對美國房地產類股帶來利多，這點也可以反映在房地概念ETF(IYR)或是REITS等不動產投資信託基金創高，投資人若想參與美國降息週期，可以參考這類美股進行觀察。

不過不要很直覺地認為，美國開起降息週期，台灣的房地產就會一起被拉升起來，尤其是台灣的利率環境相較美國來的低上許多，台灣央行不一定會跟進美國的降息節奏，更何況台灣的房地產有自己本身的結構問題存在，央行近期才開始第七波打防政策，對於房地產來講，參考美國降息受惠程度可能遠小於央行打房的影響程度。

類房產與紡織股

而若真的要討論降息對台灣哪些房產類股受惠可能，可能美國推動無繩化的法令下，銷美窗簾皆已無繩化的億豐(8464)將可擴大市佔率，或是主要客戶為GAP與美國成衣零售通路商的紡織股后-聚暘(1477)。

車巿受利率影響敏感

隨著利率下降，消費者可以以較低的利率申請車貸，這使得購車的整體成本降低，購車需求自然成長。且當利率下行時，經濟前景趨於穩定，消費者對未來收入的預期也變得樂觀，促進了大宗商品如汽車的消費可能。

降息也降低了車廠的舉債成本，讓他們更容易進行資本支出，例如同時開發或生產設施的新產品，這對車廠的長期成長有利。

指標股如東陽(1319)、汽車連接元件胡連(6279)、車用PCB大廠定穎(3715)或是車用鋁合金的華孚(6235)、車用二極體的強茂(2481)

高資本資出與消費性電子

高額資本支出概念股和對利率敏感的中小型電子股，由於受未來借貸預期成本下降，將進一步導致企業的負擔並促進更多的投資活動 ，這對企業和消費市場都有正向影響。

伴隨著經濟復甦，企業在景氣回溫的背景下很有可能會加速資本支出，尤其是與科技升級相關的投入，同時在消費性電子領域，產品升級與利率造成的壓力下降，都可能使消費者更有意願消費，促使相關台股供應鏈復甦，例如任天堂明年即將推出的新遊戲機供應鏈感測IC供應商原相（3327）等等。

降息一定有利金融股嗎？3類別金融股影響

而若說到降息最受矚目的受惠產業，那一定非金融股莫屬，但美國降息對於台股金融企業的影響並不是雨露均霑的狀態，我們可以從三個主要角度來分析，這些金融企業的業務模式不同，因此降息帶來的利好或利空也不同：

純銀行股

代表公司：兆豐金控（2886）、第一金控（2892）、華南金控（2880）、彰銀（2801）、台企銀（2834）

利空影響：

利差縮小：銀行主要靠存貸款利差賺取利潤，當降息時，貸款利率下降較快，會壓縮銀行的淨利息收入。 存款吸引力下降：降息會讓存款產品的吸引力減少，可能讓儲戶將資金轉向其他投資產品。

利好影響：

貸款需求增加：隨著借款成本降低，企業和消費者的貸款需求可能會上升，這有助於銀行的貸款業務增長。 資產價格上升：降息推動債券價格上升，有助於提升銀行的投資組合價值。

交易主導金融業

代表公司：元大金控（2885）、富邦金控（2881）、國泰金控（2882）

利好影響：

交易量增加：降息推動市場活躍，會提高股市、債市等資本市場的交易量，帶來更多交易收入。 債券價格上升：降息通常推高債券價格，讓以債券交易為主的公司受益。 融資需求增長：企業和政府的融資成本下降，可能促進更多股票或債券發行，帶來更多承銷和服務收入。

利空影響：

固定收益產品利潤下降：儘管交易量上升，但利率下降可能壓縮某些固定收益產品的利潤。

壽險主導金融業

代表公司：國泰金控（2882）、富邦金控（2881）、新光金控（2888）

利空影響：

負利差風險：壽險公司承諾的保單回報率較高，降息後難以找到高收益的投資來支撐，可能導致利差縮小或負利差。

利好影響：

債券價格上升：降息會推高壽險公司持有的長期債券價格，增加資產負債表的短期表現。 保單需求增長：當存款和其他低風險產品的回報下降，儲蓄型保單和年金產品可能變得更有吸引力，促進新保單銷售。

簡單來說，由於降息將使債券價格回升，整體壽險業為主的金融股將會是受惠較深的類別，這裡可以鎖定如國泰金控（2882）、富邦金控（2881）、新光金控（2888）等以壽險為主體的金控公司，未來在獲利面以及淨值回升可望因降息循環啟動而受惠。

將息週期：哪些台股ETF受惠高

以下，筆者根據上述的概念，整理幾檔包含金融股或是車用半導體的ETF，同時也考慮擁有台灣半導體產業的ETF，提供給讀者參考，若真的不知道該怎麼選，最折衷的選擇就是從台灣的大盤型ETF下手，這類ETF幾乎涵蓋了上述所有產業，簡單暴力好選擇。

原文出處：三大降息受惠產業！銀行股一定受惠嗎？專家：銀行股專注「這類型」，降息受惠 ETF 0050、006280…

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