0050「72法則」6年本金翻一倍、20年推估10倍！ 夏綠蒂：即便每年買在股價高點也能賺錢

1.0050長期上漲

目前經過了16個年頭，僅有4個年度股價是下跌，其餘16個年度股價是上漲。

2.0050股價報酬率>殖利率

0050年化報酬率大概是12%，比領股息殖利率3~4 %還高，如果真的需要現金，可以賣出0050來當生活費。

0050年化報酬率是多少？

年化報酬率是將「投資時間」納入計算，轉換成一年的報酬率是多少。

0050的年化報酬率是多少呢？資料時間為2023年6月30日，每年股利再投入，分別計算近5年、近10年的報酬率，看看是多少？

以近10年年化報酬率來看，0050為12.23%

以近5年年化報酬率來看，0050為13.49% 表現都很不錯。

0050定期定額報酬率

那接著計算一下，每年定期定額，0050年化報酬率是多少呢？

執行方法

時間點從2012年計算到2021年

每年投入10萬元，開盤第一天買進

領到的股利隔年再投入 這樣簡單的方法每年重覆執行。

2012年1月買入，投入10萬元約可買到2038股，隨著時間移動，當年每股可領到現金股利為1.85元，故能拿到的總股利為3,770元，這筆金額會在隔年度再投入。

到了2013年，一樣定期定額投入10萬元本金，以及前一年的股利3,770元，這時股價約莫54元，我能取得的股數為3,945股，這年能領到的總股利為5,326元。

以此類推的執行策略，直到經過10年，時間來到2021年底，我們全數賣出的話，報酬率會有多少呢？

此時的總持有數量為16,679股，乘上2021年底的收盤價145.5元，再加上這年我收到的總股利因尚未到隔年投入買股票，共有56,709元，總資產為2,483,503元，總投入成本為10萬x10年=100萬

最後總資產為2,483,503元

總投入成本為10萬x10年=100萬，這樣就可以算出這十年的報酬率：

0050累積報酬率148.35%=(248.3萬－100萬)/100 萬

0050年化報酬率9.52%=(148.35%+1)^(1/10)-1=17.08%

0050年化報酬率約9.52%，這樣就能知道遠比銀行定存的1~2%高出不少，該把資金放在哪裡就一目了然了！

0050買幾年可以翻倍？

根據72法則，可以算出0050幾年翻倍。

72/年化報酬率=資產翻倍的時間

所謂的72法則就是分子是72，分母是年化報酬率，算出來的結果就是投資需要翻倍的年數。

0050年化報酬率約12~13%，以72法則計算：

就是72/12=6年

大概6年的時間本金可以翻一倍。

那如果我投資20年，本金可以翻多少倍呢？

72/12=6→代表6年本金翻一倍，12年翻1倍，20年會翻20/6約莫3.33次。

本金大概翻倍2的3.33次方=10倍。

這邊還是要提醒大家，年化報酬率會隨時變動，所以建議以保守的數據去推算比較妥當。

每次買到最高點怎麼辦？

買東西會擔心買貴了，買股票也一樣，如果你想投資0050，擔心自己是地獄倒楣鬼，每次買進都買在0050的高點，這樣本金會不會虧損？其實不會。

致富圖表：每年買在股價高點，報酬率還是正數

假如有個號稱「股市地獄倒楣鬼」，每年存5000元買進0050，真的很衰，從2003年0050成立以來，每次買都是當年度股價最高點，沒有人比他運氣更差了。

到每年底計算帳戶價值，除了在2008年金融海嘯大虧42.51%之外，其餘年度若有虧損，也不多，更多的時期是正報酬。

不過要注意的是，2022年股市表現很差，原本在2021年累積報酬率有114.5%，到了2022年底累積報酬率只剩下57%，報酬率下降很多。

主要是因為2022年0050最高點是150元，當年年末收盤價是110元，大減了26.6%；所以如果你是在2022年開始投資0050，到2023年可能報酬率還是負數，不過根據過去的資料顯示，長期持有最後勝率的機會滿大的。

總的來說，經歷金融海嘯、歐債危機、疫情來襲，又是地獄倒楣鬼每次都買在股價最高點，長期持有的報酬率是正數的機會很大。

0050該在什麼樣的時間點買進？

什麼時候投資都行，沒有進場就是不行

有了上述的認知，即便是「股市地獄倒楣鬼」買股票，也還是會賺錢，0050成立以來，每年都買在高點，這是極端的差，再加上長期持有很大機率能賺到錢。

所以不用害怕買到高點套牢怎麼辦，因此，比起什麼時間點買進，更重要的是有紀律的投入資金，什麼時候投資都行，沒有進場就是不行。

有紀律性的投資

現在很多券商都可以設定定期定額買進，可以每個月5號設定投資5000元，券商就會自動幫你下單。

買進的狀況會怎麼樣呢？

例如：

1.上個月5號0050零股成交價為80元，就會買進5000/80=62股

2.這個月5號0050零股成交價為75元股價最高，長期持有也會賺 因此什麼時候投資都可以，沒有進場就是不行

0050報酬率結論

這個方法雖然不能一夜致富，但是已經證實是個非常有效的投資方法，若能持續20年，會獲得相當不錯的投資成果。

而且只需要用極少的時間在股市，成績可能不會輸給整日盯盤的朋友，更有許多時間經營自己的人生其他面向，例如：家庭、健康等，讓自己人生各方面都能均衡發展喔！

以近10年年化報酬率來看，0050為12.23% 以近5年年化報酬率來看，0050為13.49% 0050定期定額年化報酬率 9.52% 每年0050買在股價高點，報酬率還是正數

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。