三大法人近5日強力熱捧！最受矚目ETF前15強 陸港、台股紛上榜

台股上周持續走強，單周大漲663點，漲幅2.9%，周K連三紅。觀察近一周獲三大法人青睞的ETF，主要以陸港股、台股及科技型ETF等表現強勢。法人建議，隨時序將步入第4季，可關注10月營收與重要法說，以及美國總統大選等不確定性因素，伺機滾動式布局。

觀察267檔ETF近5日獲三大法人買超，且漲幅表現前15強來看，整體以陸港股類型的ETF漲幅最為強勢。族群上，可分為三大類，包括：台股ETF的元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、凱基台灣AI50、國泰台灣5G+、台新永續高息中小，共五檔。

在跨國投資股票型ETF中，包括：中信中國高股息、中信中國50、復華日本龍頭、中信電池及儲能、中信上游半導體，共五檔；槓桿型ETF則有：元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、復華香港正2、富邦上証正2，共五檔。

最近由於中國股市強勢走揚，帶旺在台股掛牌的相關陸股ETF成為市場多頭買盤追捧的焦點之一；而中國股市之所強勢跌深反彈，除了政策利多的大放送外，當然也跟陸股估值相對便宜有關。

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃表示，中國政府透過三大金融監管機構（人民銀行、金融監管局、證券監管會）聯合出面，政策面高度重視穩定經濟，並達成今年經濟成長目標。

此外，目前中國市場估值非常低，MSCI中國指數的本益比（PE）僅為9倍，在全球主要市場中處於最低，吸引多頭買盤狂湧。

綜合中信中國高股息（00882）經理人葉松炫、中信中國50（00752）經理人陳雯卿表示，美國降息後，人行除降準降息，還創設結構性貨幣政策工具，允許證券、基金等機構使用債券或ETF作為抵押，換取高流動性資產，以支持資本市場，未來可能擴大規模，促進股市與經濟共同復甦。

台股市場上，安聯投信台股團隊分析，10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。因此，此時正是布局相關台股ETF的好時機。

展望後市，短線AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，因此仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上，如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度較高的族群都可多關注。