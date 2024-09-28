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00878靠「跑熊貓外送」存到649張！ 小師傅三點：早投資且想辦法增加收入

聯合新聞網／ 小師傅存股
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照

這個存到649張的00878朋友真的很厲害，而且才31歲而已，房子也買了，完全靠自己，真的非常優秀。

他的本業收入並不是非常高，所以他利用下班或休息的時間去跑熊貓來增加收入，每天的工時長達15至16個小時。

你可能會想說，這些笨蛋幹嘛都要用勞力去換錢？與其兼職，不如提升自己的能力。兼職賺得有限，提升能力後，本薪至少可以加倍。而且兼職幾乎把時間耗在工作上，沒有任何生活品質。

的確，兼職賺得有限，提升能力後，本薪至少有機會翻倍。但是，現實是，並不是每個人都能輕鬆提升能力或隨意換工作。有些人即使再努力，也未必能得到他們想要的成果。

所以，有些人本業提升不了的話，或者想不到任何方法，就會選擇像跑熊貓這樣的兼職，用他們覺得合適的方式來增加收入。因此，無論是透過本業的提升，還是利用兼職來增加收入，最終的關鍵在於找到適合自己的方法就好了。

那這位31歲的年輕人
為什麼能累積這樣的資產？

第一

他很早就開始投資，22歲時就開始買進金融股。

第二

儘管薪水不高，但他用他的方式來增加收入，讓他的本金快速增加。

第三

他很早就明白一個道理，有錢人從不僅依靠自己的資金投資，而是善用別人的錢，透過槓桿來放大。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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