聽新聞
0:00 / 0:00
00878靠「跑熊貓外送」存到649張！ 小師傅三點：早投資且想辦法增加收入
這個存到649張的00878朋友真的很厲害，而且才31歲而已，房子也買了，完全靠自己，真的非常優秀。
他的本業收入並不是非常高，所以他利用下班或休息的時間去跑熊貓來增加收入，每天的工時長達15至16個小時。
你可能會想說，這些笨蛋幹嘛都要用勞力去換錢？與其兼職，不如提升自己的能力。兼職賺得有限，提升能力後，本薪至少可以加倍。而且兼職幾乎把時間耗在工作上，沒有任何生活品質。
的確，兼職賺得有限，提升能力後，本薪至少有機會翻倍。但是，現實是，並不是每個人都能輕鬆提升能力或隨意換工作。有些人即使再努力，也未必能得到他們想要的成果。
所以，有些人本業提升不了的話，或者想不到任何方法，就會選擇像跑熊貓這樣的兼職，用他們覺得合適的方式來增加收入。因此，無論是透過本業的提升，還是利用兼職來增加收入，最終的關鍵在於找到適合自己的方法就好了。
那這位31歲的年輕人
為什麼能累積這樣的資產？
第一
他很早就開始投資，22歲時就開始買進金融股。
第二
儘管薪水不高，但他用他的方式來增加收入，讓他的本金快速增加。
第三
他很早就明白一個道理，有錢人從不僅依靠自己的資金投資，而是善用別人的錢，透過槓桿來放大。
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言