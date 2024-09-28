把長榮換00919配息從5％變12％被拒絕？ 存股筆記：「兩張圖」曝光原因
我曾經跟陛下說長榮海運再怎麼配息也只有殖利率5%，要不要全部換成00919有12%，結果被拒絕。
我想，答案就在這兩張圖。
2024年00919配12%漲9%，總報酬21%
2024長榮海運配5%漲40%，總報酬率45%
我有預感我家就一直抱著全台都在黑的長榮海運，就財富自由。
武則天皇帝陛下萬歲，萬歲，萬萬歲...
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言