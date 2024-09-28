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把長榮換00919配息從5％變12％被拒絕？ 存股筆記：「兩張圖」曝光原因

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照

我曾經跟陛下說長榮海運再怎麼配息也只有殖利率5%，要不要全部換成00919有12%，結果被拒絕。

我想，答案就在這兩張圖。

2024年00919配12%漲9%，總報酬21%

2024長榮海運配5%漲40%，總報酬率45%

我有預感我家就一直抱著全台都在黑的長榮海運，就財富自由。

武則天皇帝陛下萬歲，萬歲，萬萬歲...

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 長榮

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