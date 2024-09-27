台股ETF三強 含金量高

第3季台股隨著國際股市的腳步陷入震盪整理，近期在變數漸漸被釐清下，上演反彈行情，根據CMoney統計至9月24日，加權價格指數單季跌2.6%，加權報酬指數則下跌1.1%；而今年以來加權價格指數漲幅為28.4%、加權報酬指數則上漲29.5%。

觀察盤面上55檔原型的台股ETF表現，截至9月24日，第3季以來含息價格平均下跌3.3%，而逆勢上漲的ETF僅有三檔、一檔持平，對比同期間加權報酬指數則下跌1.1%，共計有14檔台股原型ETF表現贏過大盤，占比約25.4%。

第3季台股ETF前十強

第3季抗跌的ETF多含「金」量高的特色，100%投資金融股的元大MSCI金融上漲6.3%，表現是台股原型ETF中最出色一檔；其次為國泰股利精選30的4.7%，持股中66.4%為金融股，含「金」量僅次於元大MSCI金融。

第三強為近期規模站上千億元大關的元大台灣高息低波，漲幅也有1.9%；至於只投資金融和傳產類股的永豐優息存股呈現持平，也成為第3季ETF亮點之一。

其餘包含凱基優選高股息30、中信臺灣智慧50、野村趨勢動能高息、元大富櫃50、元大台灣50、富邦台50、統一台灣高息動能、元大MSCI台灣、國泰台灣領袖50、富邦公司治理等，跌幅介於0.04%至1.03%間，表現都比大盤抗跌，當中除了有股息保護的高息ETF外，也不乏有市值型ETF出現。

拉長時間到今年來觀察，加權指數漲幅有28.4%、加權報酬指數則達29.5%，對比同期間台股原型ETF表現，平均為25.8%，低於大盤，不過，共有13檔表現超越過大盤，占比約23.6%。

其中，今年ETF漲幅前三強在四成之上，表現大幅領先大盤，依序為富邦科技45.1%、富邦台50漲41%、元大台灣50漲40.4%，這三檔共同特色在於含「積」量高，三檔持有台積電都過半，依序為65.5%、56.08%和56.1%，而台積電今年來含息漲幅為68.6%，帶動相關ETF表現。

今年來漲幅第四至十名為元大電子38.2%、國泰台灣5G+漲36.5%、元大MSCI台灣36.5%、富邦摩台35.6%、富邦公司治理34.4%、FT臺灣Smart漲34.4%、永豐智能車供應鏈33.2%。