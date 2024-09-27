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00878配史上最高0.55元歷經30個交易日…盤中順利「填息」了！

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

國民ETF 00878填息了！

台股連日上漲，國泰永續高股息（00878）今日盤中順利完成第三季填息目標，00878今年度第三季配出史上最高0.55元刷新紀錄，140多萬投資人已在9/10收到股息，此次從8/16除息以來，經過30個交易日，順利完成填息！00878近四次配息金額呈現階梯式上漲，基金規模和受益人數節節高升，坐穩第一大高股息ETF寶座。

市場專家指出，國泰00878指數邏輯上篩選高EPS、大市值及ESG表現好的產業龍頭，才有底氣配得好；回顧近四次配息金額，從0.35元、0.40、0.51元最後成長到今年第三季配息金額0.55元，適合投資人長抱，是退休族、存股族以及學生族群的投資首選。因此在9月台股震盪回檔期間，投資人也持續加碼00878，近1個月受益人數增加超過3.5萬人，持續締造國內ETF新紀錄。

近期台股表現強勢且站穩季線，觀察國泰00878成分股，有超過2成的金融股，包括市值破兆的國泰金，以及求娶新光金不成、股價卻反向大漲的中信金等，此外AI浪潮國泰00878同樣不錯過，成分股中有20.6%半導體類股、電腦及周邊類股21.96%，成分股網羅了AI產業鏈，如IC設計三巨頭：聯發科、聯詠、瑞昱，伺服器方面則有廣達受惠。市場利多消息之下，帶動00878規模持續擴大、熱度延燒。

專家進一步說明，台股將進入第四季傳統旺季，接下來半導體設備、晶圓代工、高階封裝等產業都是持續看多，但要留意，未來的AI半導體商機很明顯是大者恆大，小廠因雲端建置成本極高，競爭力會持續減弱，多檔ETF掛著AI或半導體的名義，但為了追求「高息率」，可能會買進中小型的科技公司，不利未來成長性。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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