97萬投資人息利雙收！00919配息創高 僅花5天就填息

台股27日開高走低，但高股息ETF多數仍維持紅盤，其中受益人數第三大的群益台灣精選高息ETF（00919），盤中即拉高至24.19元完成填息，00919於5個交易日完成填息，也讓97萬投資人息利雙收。

00919本次為第6次配息，配息金額0.72元創下新高，並在5天填息完畢，表現亮眼。法人表示，投資台股高息ETF要觀察其是否有穩定的配息能力，00919關注大市值及流動性佳的龍頭標的，並精選具備獲利能力的30檔個股，存股族能完整參與公司當年度已宣告高息。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，美國聯準會降息，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，這時正是外資重新布局的好時點。

謝明志指出，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市有望維持震盪向上的格局。中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭可望持續發展。