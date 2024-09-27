美債ETF連日跌…不是送分題嗎？降息2碼沒拿到分卻送不少錢 「三原因」曝光！

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聯合新聞網／ 玩股網
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

【文．玩股華安】

近期美國十年期公債殖利率持續上升，導致美債價格和相關ETF下跌，令期待降息受惠的投資人失望。儘管聯準會降息兩碼，市場已經提前反映預期。目前投資策略應偏向長期持有美債，等待收益穩定，同時適當考慮股票投資以捕捉更大回報。

最近美國十年期公債的殖利率（也就是收益率）一直在上升，這反過來讓美債的價格下跌，也讓美債ETF下跌，引起先前押寶FED降息債券可望受惠的投資人跌破眼鏡，為什麼明明降息了兩碼，美債不漲反跌呢？

1.為什麼降息後美債下跌，殖利率上升？

市場已經在提前反映今年年底可能降息的消息，這讓國債價格之前漲得太快，現在開始回調。市場預期十年期國債殖利率今年年底會在3.75%到4%之間。

2.聯準會政策和經濟預期

美國聯準會現在更關注就業市場，對於通膨放緩的信心增加，因此大家對經濟衰退的擔心減少，此外市場預期今年可望降息達1%，因此只要在這幅度之內，都僅是符合預期，投資人勿因降息就買入美債ETF。

3.投資策略：長期持有美債

儘管國債價格近期波動較大，但以資產配置而言，長期持有國債仍然是穩定的投資選擇，依然可以將一小部分資金投資在這。當殖利率接近4%時，可能是一個不錯的買入時機。

總的來說，美國國債市場的波動主要是市場對降息的期待造成的。但目前降息的幅度仍在預期之內，因此當事實發生時，美債未必會上漲，反而出現利多出盡的情況，而長期持有美債依然可以帶來穩定的收益。但在降息的環境下，適當投資於股票，受惠程度或許會更大。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美債ETF連日跌！降息之後為什麼不漲反跌，哪裡錯了？

債券ETF 聯準會 通膨 降息

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