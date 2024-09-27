00938稱走出高股息ETF的「第三條路」？ 小童：優點產業很分散但沒這麼與眾不同

市場上的ETF百百種，有的專注市值穩定成長；有的專注配息穩定收益...甚至有的聚焦主題追求夢想。

但近期有一檔即將新募集發行的ETF非常特別，它主打的就是標新立異，力拼創造台股長期投資的第三條路！

沒錯，是由凱基投信預計在10月2號募集發行的凱基台灣優選30（00938），而這所謂的第三條路真的有那麼吸引人，真的有那麼值得投資嗎？

確實目前很多檔ETF它們的選股邏輯或是成份股，其實選來選去老實說就那幾檔，因此重疊性就會非常高，自然就沒有做出各自的分眾特色。

但今天的主角00938主打另闢台股長期投資的第三條路，那它到底是做出了什麼不一樣的選股邏輯？老樣子先來看一下基本資料的部份！

選股邏輯稱第三條路 到底是多第三條路？

那其實00938選股口訣簡單來就3個：

1.專注聚焦優質企業

2.控制投資組合波動

3.發現潛在投資價值

投信認為透過這三個邏輯，就能打造跟市值型或高股息不同的第三條路也就是「價值投資」。

但如果再更細一點來看選股流程！老實並沒有那麼與眾不同或是有辦法達到那所謂的超額報酬...

1.受限於胃納量的關係

也還是要透過市值去挑選前300大的企業，當然可以說因為它不設限，視行情多元布局在電子、傳產或金融讓它的投資風險更分散使獲利更廣泛；但其實很多潛在有價值的飆股，往往市值並沒有那麼大！可能連那所謂的市值前300大都排不進去，那是不是就很有可能會錯過更多充滿價值的黑馬標的？

2.也與其他高股息ETF相似處多

第二個，00938跟許多的高股息ETF一樣會透過營業利益、每股盈餘、ROE、ROA...等等的，去挑選體質穩健的公司；甚至在低波動方面00713 00915也都有類似的低波因子。

因此要說00938很專注在價值投資嗎？要這樣說也沒有錯，但更客觀來看，00938比較像是去掉高息篩選的配息ETF。

而它唯一提倡那所謂的第三條路「價值投資」；其實也不過就是利用每股盈餘成長率跟本益比去做價格的高低基期衡量。

某方面來說，才會認為00938更像是一檔不專注配息的配息ETF，而缺少了更多價值衡量的基準。例如：如果是我的話，除了基本面之外，另一方面一定還會納入量化交易或是價量的策略，因為如果一檔體質穩健的好股票它因為價格飆漲，而導致本益比提高，最後卻面臨被選股邏輯淘汰的結果，那這樣不就顯得非常矛盾嗎？

因為明明體質一樣穩健，股價也如投資人期望的繼續上漲，最後卻可能因為本益比提高而被汰換，這樣不就永遠抱不到大行情嗎？所以這也是我認為它很難達到超額報酬的原因之一！

回測績效

講了那麼多偏反向的看法，但不得不說，透過00938這樣的模式去跑回測得出的結果還算是非常厲害！從2007/5/31到2024/8/31期間的報酬來到1144%而同期的台灣加權指數則只有427%幾乎可以用海放來形容了...

那也因為00938它除了主打的價值之外，它也有加入所謂的低波因子，因此在大盤上漲的時候，它是有機會賺到更多，那跌的話因為價值跟低波的關係，所以也算是相對抗跌！

但其實不論是00940、00944或是00960等等的新ETF；投信的文宣中都在主打績效贏過大盤，所以你會覺得00938這樣贏過大盤有很厲害嗎？好像也還好因為這只是回測結果並非代表未來。如果要比回測結果的話，那00960野村航運龍頭的近5年351%其實也不遑多讓...

想提醒大家，不要被投信公司的回測數據給迷惑，畢竟再漂亮的數據也無法保證未來的表現，只有扎實的選股邏輯和對市場的深入理解，才能讓你在投資市場中立於不敗之地！

我的看法

優點

產業很分散不會有過於集中的問題！

基本上每一年的傳產、金融、電子，都是依照當下的熱度或是基期去做布局，所以確實是可以很好的抓到高價值，高潛力的標的。

但你要說它很特別嗎？我認為是沒有到第三條路的境界，畢竟就選股邏輯本身，它直觀來講就等於是少了配息篩選的高價值配息ETF。

因為當大家都著重在好公司好產業的時候，確實沒有其他更厲害的點可以主打，那自然就只能強調價值投資；而價值投資基本面固然重要，但如果能適當的加入價量分析，那其實可以很好的做出市場區隔，真正開闢出台股長期投資的第三條路！

所以如果是喜歡布局那種被低估高潛力的投資標的！或許00938是可以納入參考的口袋名單，但如果是期望高配息穩定收益，抑或是專注在大盤的穩定成長，那目前市場上其實有其他更多經過多空洗禮、績效穩健的ETF可以選擇。

甚至如果你很貪心，那還有像00944這種強調趨勢動能的高股息ETF可以讓你領息又有機會賺到價差...

總之投信市場競爭非常激烈，文宣也做的越來越誘人，最終的一切還是要根據自己的風險承受和投資目標來選擇適合的投資標的。那至少我自己目前而言00938對我沒有太大的吸引力，也沒有達到我必買的條件。

或許對於你甚至其他人來說會有不一樣的想法和見解都不一定，可能有些人看到它第一眼就覺得它非買不可，非他莫屬等等的都有可能。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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