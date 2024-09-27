台股高點無懼！00961善用ROE策略 鎖定抗跌又高成長公司投資
台股近期表現強勢，Q4旺季來臨，從9/20加權指數22136.53點，至9/26上升至22961.77點，上漲825.24點。台積電同期從971元上漲至1015元，再度破千，顯示市場活力。
9/24台股長紅突破季線，受中國救市與美國科技股大漲的推動，形成W底，月均線由下行轉上行，減輕季線壓力。短期內台股已進入多頭格局，這是選股操作的良機。未來走勢仍需觀察外資空單與成交量變化。
面對這波漲勢，投資者應思考高點入市該如何選擇抗跌且具成長潛力的ETF。
如近期募集的00961尤為適合，00961追蹤ICE臺灣ESG高息指數，結合ROE（股東權益報酬率）成長率在權重加減碼的策略，相對有效能找到抗跌、高成長的公司投資。
台股高點，ROE成為抗跌關鍵
當市場處於高位時，「抗跌」是投資者考量的重要因素之一，ROE策略就是為此需求而生。
高ROE意味著企業能夠有效利用股東資金創造利潤，除了具備高息極高填息的機會，在面對市場波動時也較具穩定性。而面對台股Q4上漲態勢，投資者需謹慎選擇能夠在波動市場中有穩定增長機會的ETF。
00961募集期為9/25-9/27，發行價10元，除了注重高息和高填息能力外，同時也重視企業的國際ESG表現，除考量企業財報，亦注重企業的環境、社會責任和公司治理表現，符合現代投資者對於責任投資、永續經營的追求。
9/25～27募集期間申購，請逕洽以下銷售機構：
元大證券、永豐金證券、凱基證券、國泰證券、富邦證券、兆豐證券 、群益金鼎證券、元富證券、統一證券、華南永昌證券、新光證券、國票證券、中信證券、富蘭克林華美投信、富蘭克林證券投顧
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