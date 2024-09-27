00915績效好、前段班高配息！ 不敗教主：上市以來報酬率勝過市值型ETF

凱基優選高股息30（00915）經常被網友問起，今天來分析一下：

台股大盤在7/11達到24416.67歷史高點，隨即一路溜滑梯，更在8/5創下1807點的最大跌幅，有如雲霄飛車般讓投資人心驚膽戰。展望未來，聯準會9月降息2碼，加上11月又有美國總統大選攪局，台美股市連動度高，多空消息交織下的投資人，應該要如何趨吉避凶？

最近我看過諸多的研究資料，發現00915的表現十分優異！總報酬率勝過大盤：00915（46.9%）> 大盤（33.18%），更是8月高股息ETF中績效排行第一。

從下圖可以看出，00915報酬率13.04%，不只勝過高息型的0056（2.44%），更勝過近期轟動一時的00940（1.56%）跟00939（1.90%）。

當股市在高點震盪時，高股息ETF因為持股分散加上穩定配息，具有很高的防禦力。你知道嗎？高股息的00915不僅可以領股利，也可以賺資本利得，統計最近半年的報酬表現，00915在高股息ETF中穩定領先。

既然是高股息ETF，首先來關注一下過去的配息狀況（00915為季配息），最近4季的累計殖利率高達9.95%，也算是前段班的。(資料來源：YAHOO)

股利配得高更要配得穩，觀察00915的淨值組成（2024/09/25），收益平準金有1.3元，資本損益平準金則是10.47元，累積起來有11.77元的配息本錢，就算維持每季0.82元的高配息，也可以配發11.77 / 0.82 = 14.35季。別忘了，明年除權息旺季開始後，成分股又會開始幫00915的淨值「充值」，平準金池子裏面的魚（股利）越多，就可以配得更長更久了！

00915優異的配息與報酬率表現，歸根於的指數的優異設計，來簡述一下指數的特點：

1.選股範圍：市值前300大之股票（挑選大企業） 2.獲利能力：最近四季營業利益總和為正數（本業有賺錢） 3.品質指標：排除ROA（金融業）或ROE（非金融業）最低的25%股票 4.波動指標：由低波動排至高波動（挑選低波動） 5.簡單歸納為：低波動、高股息、高市值

讓我們來驗證一下，00915指數在2024年初選入鴻海，並在6月份換股時，將鴻海在高點時換出，賺到了不少的資本利得。優異的指數設計，也是00915報酬率與配息率勝出的主要因素。接著來看一下00915的前10大成分股（2024/09/25）。

我很驚訝的發現，裡面的：國泰金、中租-KY、中信金、聯詠、潤泰全，都是我的長期持股。沒想到00915的選股邏輯跟我如此接近，那麼我直接買00915就好，何必每天花大把時間研究跟選股呢！

00915的好處是同時持有30家好公司，投資人不用花心思研究公司財報，而是把精神放在投資策略上面。高股息ETF有3大重點：

1.成本低：參與除息，領到股利可以降低成本。 2.張數多：除息將股利持續買回，就可以增加零成本的張數。 3.紀律：堅持「定期定額+股利買回+逢低加碼」的策略，逢低加碼最重要。

你知道嗎？00915上市以來（2022/08/09~2024/09/24），報酬率高達108.37%，勝過0050的65.68%（取自：MoneyDJ），打破「高股息輸給市值型」的魔咒，這真的是非常不容易。

投資股票要用數字講話，00915上市以來優異的配息率與報酬率，讓他成為不容忽視的存在。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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