台股今年「三崩」…跌1807、1004、999點！ 存股哥：期間補好幾張00929

今年台股最大特色之一就是常常單日暴跌好幾百點，歷史前三大跌點更在1-2個月內連續出現，在震盪這麼劇烈的環境中，存股戰術看來很大機率又可以安全下莊了。

回顧過去兩個月我的總值從805萬跌到最低730萬，現在也回到785萬了，距離個人最高總值也剩20多萬而已，以目前的漲幅來看，我個人對大盤走勢是樂觀看待。

跌1807點時我的維持率最低是203%，問了好幾個初始維持率只有166%的老鐵，他們大多也只跌到140%出頭，雖然有點緊繃就是了。如果你的風險控制得當，8月的維持率大概只會減少20%-30%左右。

所以你說開槓桿真的會直接讓你睡公園嗎？那我覺得要看你怎麼用，運用好的話在股災時槓桿反而可以給你更大的現金流，讓你有更充足的量能去持續買進、壓低均價。

阻擋在前的逆風，如果你能駕馭它，那就可以成為推動前進的順風，股災跟負債不管怎麼看，兩個搭在一起根本就是逆到不行的逆風，但強者從不抱怨環境，他們只會解決問題，股災反而是讓你跑得更遠的絕佳時機。

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