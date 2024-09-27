00919連續貼息、00929配息縮水…誰好？ 專家分析比較：它更有底氣但第四季這檔有望反攻

【文．玩股特派員】

大盤歷經連續兩個月的回檔，高股息ETF 也跟著受影響：00919 連續兩季貼息，00929 配息縮水，前陣子還一度跌破 19 元⋯⋯ 還能繼續投資嗎，可以從哪些面向來判斷？

根據證交所統計，國內投資台股原型ETF，資產規模前十大除了 0050、006208 與 00881，其他七檔都是高股息 ETF。再從受益人數角度來看，不只前五名都是高股息 ETF ，加起來也有近百萬人。

不過，在這些高股息 ETF 之中，有些是因為上市時間久，有些是搭上話題熱度。但 00919 與 00929 人數之多就讓人意外了。 隨著 00919 二度貼息、00929 也面臨股息衰退，玩股網執行長楚狂人在「狂人talk」影片中便針對這兩檔 ETF 的抗跌能力、產業配置與股息配發等來切入討論。

抗跌能力

「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，這也是 ETF 商品的特色之一。高股息 ETF 的抗跌能力非常重要，而這些高股息 ETF 這兩年的配息主力多來自於資本利得，不然光是靠股息，怎麼可能配到 10% 以上的高殖利率。因此當遇到股價回檔，不只無法維持高股息，上漲動能也熄火，最後就會變成股息縮水、股價下跌的現象。

關於抗跌能力，通常以基金風險指標之一的 β值來比較，這代表基金相對大盤（指數）的波動幅度。若 β值接近1，代表報酬率跟大盤（指數）的差異不大。00919 的 β值近一個月為 0.45，近一季為 0.67，代表與指數連動性低，當大盤下跌時，抗跌能力較好。近一個月波動度為 6.48%，並沒有超過 10%。

00920 近一個月 β值為 0.51，近一季為 0.67，與 00919 相近。但波動度為 6.09%，以 00919 稍高。

產業配置需求

市場每天漲漲跌跌， β值與波動都是可能說變就變的數字，因此兩檔 ETF 的產業配置也需納入考量。加權指數是以電子與金融股為主，因此在大盤上漲時，電金比重越大，也會漲越多，同樣地在空頭時也會跌得比較重。以 00919 最新成分股來看，近五成都在半導體產業，再加上電子零組件，等於超過六成都在電子業。而佈局航運的長榮與長榮航，當航運股上漲時， 00919 績效就會不錯。

00929 成分股同樣持有聯電集團（聯電、聯詠、聯發科），另外還有光寶科、和碩等AI 概念股。此外台灣大、遠傳這兩檔電信股合計占比一成以上，而半導體通路龍頭大聯大也是較抗跌的成分股。從產業配置角度來看，00919 有稍微更分散一點，但沒差很多。

績效比較

投資高股息 ETF 的初衷就是為了領配息的現金流，但配息或年化殖利率都是過去的數字。決定高股息 ETF 配息的重點，在於淨值組成中的資本利得。以00919 最新的資本損益平準金為 7.47 元（2024/9/25），對比年初為 5.46 元 （2024/1/2）資料多出 2 元，成長 36.8％。

00929 最新資本損益平準金為每單位 3.43 元，年初為 3.29 元，成長幅度僅 4%左右。這可能跟月配息政策有關，為了保持一定水準配發股息，績效也受到限制。

00919 與 00929 分別是季配息與月配息，在領錢的時候感覺差不多，但是資本績效就能看出差距，從至今到目前的表現來看，00919 是比 00929 更有底氣的。由抗跌能力、產業配置與投資績效來比較，00919 在績效略微領先。但第四季正式進入降息循環，對於持股由電子股與半導體佔大多數的 00929 ，或許是不錯的開始。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：919 連續貼息，929 配息縮水 ⋯⋯降息開始後還能投資嗎？三指標快速判斷