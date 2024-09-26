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凱基優選30 ETF 00938 10月2日開始募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基優選30追蹤指數近五年產業比重變化。(資料來源：臺灣指數公司，凱基投信整理)
凱基優選30追蹤指數近五年產業比重變化。(資料來源：臺灣指數公司，凱基投信整理)

凱基投信表示，凱基優選30 ETF（00938）追蹤指數回測過去五年的產業占比變化，歷經每年兩次、總共10次的換股，00938持有金融股比重最低曾在2023年5月換股後來到17.57%，比重最高則出現在2023年11月換股過後的59.7%；反觀同樣過去五年，00938電子股比重最低出現在2023年11月換股過後的33.85%，電子股比重最高曾在2023年5月換股過後來到75.99%。

凱基優選30預定基金經理人施政廷表示，從追蹤指數回測的產業比重變化來看，00938並非一成不變重壓金融產業，而是依據篩選機制的指標條件，從上市櫃市值前300大企業，選出近四季獲利能力強、財務品質好、近半年下跌風險小的標的，再依據獲利成長佳、投資價值好、市值穩定、波動度低排序，選出排名居前的領先部隊，因此當今年前九月金融業整體獲利表現突出、股價又尚未反映獲利，就有可能有較多檔被選入30人名單；而在ChatGPT問世掀起科技股 AI 狂潮的2023年，00938追蹤指數也反應當時市場環境加大電子股比重；足以證明好的篩選機制，有辦法掌握類股輪動；當人腦尚未覺察趨勢走向，篩選機制已經根據數據預判產業變化。

凱基投信認為，ETF機制決定接下來的命運走向，凱基優選30追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，透過獲利與品質指標，確認成分股的賺錢能力與經營效率；透過低波指標與下行風險指標，確認成分股的抗跌能力；並以投資價值指標取代高股息指標，確認成分股的成長力與價值優勢。

專注以投資價值選股、選股範圍相對不受限的結果，搭配半年定審機制換股的結果，打造出指數回測年度報酬擊敗大盤機率高達8成、2007年以來歷經多空洗禮繳出1,144%累積報酬率的成績。

凱基00938預計10月2日開始募集，發行價15元，每年5月及11月調整成分股，採取季分配收益，將是超越市值選股或股息選股，追求台股長期成長力道的極佳選擇。

凱基 電子股

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