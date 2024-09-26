選擇00919資金集中加碼而放棄0056…且只搭配00878？ 專家：沒月配息也能過日子

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聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

規劃退休現金流一定要自組月月配嗎？

我2022年把華南金、第一金全數換成00878，2023年評估是否把合庫金也換成ETF。

雖然00878有30檔成分股，可分散個股營運與股價風險，但是ETF選股邏輯能否禁得起市場長期考驗，也是一種風險。

把時間先拉到現在2024年9月來看，今年新發行的部分ETF有破發、配息不穩定的情形，就是一種風險的表現。

回到前面2023年評估當時，思考用3檔季配型0056+00878+00919自組月月配，依照其選股邏輯的殖利率篩選條件，簡單區分為未來、過去、現在，以達到分散ETF風險效果。

最後考量出清合庫金取回的資金，若買0056+00919，個別張數不夠有感，應該先集中一檔。

評估各種條件後，比較傾向00919選股邏輯-篩選當年公布殖利率最高的股票；然後00919喊出保證未來4季配息不低於0.54元，大大加分，直接破防，就投入00919的懷抱。

現在一年過去了，00878+00919的配息及股價表現著實令我滿意，還要再買0056自組月月配嗎？因為00878張數夠了，暫停買進，所以比較0056與00919的殖利率：

0056股價39元，股利估3.4元，殖利率8.7%
00919我的平均成本約22元，股利2.63元，殖利率約12%

試算結果00919殖利率較高，因為張數有一定數量，若持續買進，平均成本拉高的速度不快，殖利率還是較高，所以繼續買進00919，不買0056。

可是這樣就沒有月月配啦？

其實12個月有8個月配息、4個月沒配息，規劃未來退休後的消費習慣應該不會有太大改變，量入為出，應該能過日子。

00878+00919目前的表現穩定，還看不出有什麼大問題，暫時不調整投資計畫，持續加碼00919。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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