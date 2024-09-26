蒐集症發作？她花一桶金存股各種高股息ETF 親身試驗「這檔耐震」

許多人努力存股不外乎是逼自己存錢，除了想為退休金做準備外，也順便打造穩穩的配息現金流。近日有位女網友在Dcard發文表示自己投資成本為閒錢，「一桶金再多一點」買了各種ETF，而且似乎有點「存股上癮」，有網友看了其標的後也都認為她亂買一通「以為是買菜喔」。

原po表示，一開始原本是想定期定額買ETF，今年3月初隨便買帳上都是賺，後來便一路加碼追高，然至今震盪下來資本反而變少，但她還是有陸續買入，「而且發現很容易越買越多，像是在滿足購物慾的感覺」。

她說自己都是傻傻的存，買進標的都以「自己看喜歡的」為主，除了希望這些股票趕快噴出去，也好奇問網友們有沒有人跟她的操作策略雷同，或是能否提供一些建議給她。

大部分網友看法一面倒認為她買太多檔了，而且很多成份股一樣，「長期的存股建議不要超過3個標的，集中投資領息比較有感有動力」、「標的太多代表妳容易三心二意，這是存股盲點」、「ETF已經是分散風險的東西了，妳買了一堆分散又分散，其實沒有意義」、「真心覺得妳高股息太多了」、「ETF菜籃族」、「好像在展示新買的衣服鞋子收藏品一樣」、「看起來真的是在購物」。

但也有人力挺原po「有點散，不過ETF放長期沒什麼問題就是」、「持續久了就會有好結果的，加油」、「雜。但也沒什麼問題，挺好的」、「不用怕，我懂，蒐集股票也是興趣的一種，我也打算蒐集各式各樣的ETF，反正只要報酬率是正的，打開對帳單看起來很爽就好了」、「買這麼多高股息，大概不會贏過006208+00646，不過養成儲蓄的習慣無價」、「雖然買很多很分散，如果長期持有抱著不放也可」、「很好啊，能持續才是重點」。

其他人則建議她可以多買點市值型「我只買台積和006208，4年報酬現在56%」、「存0050或006208就好」、「這麼多檔，我看也只有0050、00713可以而已」，原po則回應「確實，親身試驗過，50會漲，713耐震」。