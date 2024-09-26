00918是被忽略的高股息黑馬？達人分析優缺點：受景氣循環影響、股價波動大

這幾天的私訊及限動問答，有好幾位讀者問到00918，讓我也起了一點興趣，今天就來了解一下它吧。

00918全名為「大華銀台灣優選股利高填息30ETF」

發行公司：大華銀投信 主打訴求：高填息（滿特別的） 内扣費用：經理費（年）0.35%、保管費（年）0.035% 配息月份：3、6、9、12（與00713、00915相同） 保管銀行：台灣中小企業銀行 家底目前有8.87元，可配息0.78元達11季（約2.8年）

我自己認為的優缺點如下：

優點

1、主打高填息，填息天數平均29天，還算不錯。（00713近兩年平均填息天數21天、00915為23天）

2、規模不小，目前為台股ETF第11大，暫無下市風險。（00713第8大、00915第15大）

3、近一次配息0.78元/股，殖利率來到12.34%。（00713-8.23%＞00915-10.19%）

缺點

1、成分股中，長榮估比最高，股價可能會有較大波動。（00713、00915含有低波因子，波動較小）

2、半導體、電腦及週邊設備估比高，受單一產業的景氣循環影響較大。

我自己的結論

1、不適合現在的我，因為考量離職需求，因此我希望可以投資低波動的股票。

2、如果可以接受股價波動較高、又想投資電子業，00918或許可考慮投資。（8月5日大跌，00918跌幅15.6%、大盤-19.47%、00713-8.68%、00915-10.89%）

3、主打高填息，但填息天數似乎沒有十分突出。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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