0050是長期投資最佳解？達人實測50大內自行選股：最衰市場一半報酬都不到

「什麼不建議自己選股？最大的風險是什麼？」

許多主動投資者會自己挑選個股標的，來達到績效戰勝大盤的目標，而大部分投資人可能會覺得只要挑選資本夠大的個股，或是大公司就可以得到基本的保障，但事實的真相卻不是如此。

以美國為例，1985年創立的安隆集團，以天然氣和電力產品起家，曾列美國第七大企業，也是全美最大能源交易集團，但最後卻因做假帳於2001年宣布破產。

第二個例子就是曾經是世界底片大廠的柯達公司，也在2012年申請破產保護；再來就是在1998年取代摩托羅拉成為全球最大手機品牌的諾基亞，因瀕臨破產而將其電話業務於2013年賣給了微軟。

事實上，1950年後在美國股市上市的2萬多家公司中，到了2009年有80%的公司已經消失。

而指數化投資的標的是透過追蹤大盤的組成成分，做到盡量貼近大盤走勢，所以其成分股包含了數十家，甚至上千家股票，這代表除非今天這數十家或上千家公司全部倒閉或下市，你的資產才有可能全數歸零，所以從風險的角度來看，選擇指數化投資可以讓你留在市場內。

回到台灣市場，0050算是最具代表性的股票指數ETF，代表台灣上市公司市值前50大公司，追蹤的是台灣50指數。

一旦指數調整成分股或是權重時，那麼0050必須隨之調整，因此就會有買賣股票的手續費和交易稅，還有操作這些投資組合的經理費或管理費，再來就是付給保管資金銀行的保管費，以及其他費用等，以0050來說，在2023年時的內扣費用為0.43%。

這時有些投資人可能會想，如果我自己選股且持續持股的話，我就不需要負擔前面提到的那些費用，或者透過選擇幾檔股票建立自己的投資組合，還有機會超越大盤的報酬，但事實就是除了可能無法獲得獲得超越大盤的報酬外，還可能獲取長期的低報酬。

為了實驗持有少數幾支股票遇到的風險，假設投資人從0050成分股中隨機挑選10支，20支和30支股票，我回測了分別1000個這樣的隨機投資組合，回測時間從2008年到2022年，結果可以看到中間的長條圖代表平均持有所有0050的成分股，經過這15年後的市場報酬，而前5%的長條圖代表的是獲利最好的前5%的報酬狀況。

以持有10檔股票組合來說，前5%的投資組合的報酬為410%，勝過市場報酬215%接近2倍；但如果你的運氣落在後5%，報酬則只剩下93%，連市場報酬的一半都不到。

隨著持有股票的數量增加，雖然前5%的報酬逐漸減少，但後5%的報酬卻逐漸增加，這代表好壞報酬之間的差異越來越小，也就是說運氣影響報酬的比例隨之降低，好運帶給你的財富可能沒那麼多，相反地壞運帶給你的損失也沒這麼大。

只持有少數幾支股票有機會讓你獲得高報酬的機會，但讓你輸給市場報酬的機會也跟著增加。

持有整體市場的股票雖然會減少報酬，但同時也會減少風險，並確保擁有獲得市場報酬的機會，投資的目的並不是要讓報酬最大化，而是要讓窮困潦倒的機會降到最低。

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