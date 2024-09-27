00960玩波段可以不適合存…買個股就好為何要ETF？ 專家：有人就會追在最高點

今年以來大盤漲幅是26.5％，無論是貨運的指標三雄：萬海（2615）、陽明（2609）及長榮（2603），三檔其實都是打敗大盤的，包含散裝航運的慧洋-KY也是贏大盤。

另外，雖然兩檔裕民跟新興是離大盤績效遠了一點，不過六檔裡面贏四檔，就可以知道，今年以來航運類股表現真的還不錯。

說到底看一個指數就好，貨櫃航運就看全球集裝箱運價指數，對比上圖可以發現所有的航運類股股價走勢差不多。

尤其是集裝箱綜合指數（黑色的線），都還沒有過前高，貨櫃三雄的走勢就跟這條線非常接近。

散裝航運，對比指數相較波動就沒有這麼大。看到黃色的線，還是距離前高位置有段距離。

這些航運類股要能攻前高，主要還是要看上述兩檔指數，接下來能不能夠持續往上走。

航運股看空理由

運力供需需要出現不不平衡的情況，也就是運力供給過剩；其實這件事情就是過去兩年在貨櫃航運上面發生的形情，因為2021年那波全球大塞港，所以船商都嚇到，所以全部都卯起來生產新的船隻。

那時候開始造的船，這兩年都開始陸續下水，所以運力開始明顯跳升，但前兩年運力跳升的情況下，需求沒有跟著起來，所以過去兩年投資航運類股的人都笑不太出來。

因為大盤跟著AI每天創新高，買這些貨運航運類股，一天到晚跌得像除息，心理確實不是滋味。

再來若是整體景氣表現不好的話，也會影響到運價指數；很簡單，景氣差，手機或筆電就多用幾年，當然需求自然也就起不來。

散裝部分也是一樣，像中國的景氣，這幾年都處在低迷的情況下；不炒樓了，誰來拉這些鐵礦砂、煤炭。

看圖表可以看出，除了2021年需求明顯大於供給外，後面幾年機構估出來的數字，都是供給遠大於需求的情況...看到2024年運力增加快10％，但同期需求只有增加快3％，到了明天估計的數字也一樣。

那就奇怪了，按理供給大於需求，這一段期間運價指數應該是要往下掉，貨櫃三雄股價也要往下跌，那為什麼又是漲的？

航運股看多理由1-地緣衝突加劇

今年以來以色列跟巴勒斯坦的衝突，幾乎每星期都在國際新聞上映。

衝突就會影響貨運的航線，航運不得不落遠路的時候，航程跟成本還有所需要的運力就會跟著相對應的提升。

也因為這件事情，供過於求的情況出現越往平衡的發展，甚只有扭轉過來的情況。這就是今年以來航運上漲的原因。

再來還有中美貿易戰，年底美國大選，不知道是誰當選，如果是川普，那基本上貿易戰2.0又要再來一次；所以市場預期也就加劇了整體的運力需求往上走。

航運股看多理由2-成本不斷上調

在美國或歐洲，當通膨大到生活沒有辦法負擔的時候，就會有人跳出來抗議要求漲薪水。

美國的碼頭工人就跳出來抗議薪水不夠，接下來預期10月1號，就要罷工，罷工對運價來說，短期就又會是一個上漲因素了。

且又是預期之後抗議成功，讓工人漲薪，那資方會怎麼做？同樣也是把漲薪水的幅度反映在運價上面，所以運價又會上漲。

且這件事情不會只有發生在美國，這幾年通膨的情況下，若是薪水沒有跟上，又剛好當地的航運產業又有相關的工會在背後支撐的話，這事情就很有可能在未來繼續影響。

航運股看多理由3-組團穩價

過去長榮跟陽明股價都在10塊以下，就是因為那一個時期大家都在卯起來殺價，而且是殺到見骨的類型，但今後這種情況也不會存在了。

因為現在整體的貨櫃航運就是走整體的作戰，整個貨櫃航運為何要團隊作戰？主要原因就是希望大家不要削價競爭，大家都拚低價競爭，到最後都沒錢能賺。

有了海運聯盟基本上可以確定，未來運價要持續探底的機會真的不高。

淨值比看主流航運股

長榮

航運類股淨值比個人認為在一倍左右，長榮在0.75跟一倍之間，最高差不多就是一倍，要期待能二至三倍（2021年那次基本不可能，百年難得的一次塞港，機會非天天有）。

航運也不像科技股有什麼獨門科技，講到底就是運力管理跟價格，還有市占的差別。

所以要在這些股票上面獲得價差，其實就是用淨值比來看，如果一倍是高點，在0.5時買進當然勝率就越高，

陽明

陽明也同樣淨值比在0.75倍左右，往上看高點也是差不多一倍左右。

萬海

現在差不多就是一倍淨值比的位置。之前高點差不多在1.25倍左右，如果要買的話也是一倍以下左右的位置。

快速理解00960的內涵

00960是韭菜ETF嗎？為什麼不直接買航運個股就好了，還要特別買ETF！

這是一檔標的布局全球的ETF，真正買台股的只有五檔：長榮、陽明、萬海、裕民、慧洋。

其他通通都是海外的股票，有日本也有美國的，那也有其他歐美國家的，且成分股不光只有聚焦在貨櫃航運上面，也有散裝、還有油輪。

比例上貨櫃比較高有56％、油輪29％、散裝15％。

用一個簡單的比喻，貨櫃就是海上的公車（航線固定），散裝就是計程車（機動性較高）；油輪就不用多說，就是載油的。

這檔00960就是買貨櫃、散裝、油輪，認同這檔有一部分，是將其淡旺季分開來：

第一季：散裝的旺季 年中至年尾：貨櫃的旺季 油輪：長年來說都算穩定，但00960聚焦在5-7月份

基本上00960囊括了三種類型的航運，且旺季都是錯開的，雖然不像市值型ETF分散到所有產業，它是聚焦在單獨產業裡面，但細分產業上還是有做到一定效果的分散。

編制規則上也是採用市值型的加權方式，也是主流的方法，也有設單一權重不過高的天花板，其實就是中規中矩的設計。

另外，00960也是一檔季配息屬性的商品，大家所關心的經理和保管費，分別是0.9％跟0.2％，在台灣全球型商品就是這個價格。

00960能不能「存」？

坦白說航運就是景氣循環股，當然是不太適合存股...比較適合的定位是波段操作。

尤其航運類股有題材的時候，波動是很恐怖，隨便一段上去就是一倍，下去當然也沒再客氣，也是崩個30％歷史都是有經驗可循。

那可能會有人問？波段買個股就好了，買ETF幹嘛？因為有人就是會追在最高點，崩跌的時候往往就是認賠殺出，如果怕自己買在高點的人，買這檔00960就相對適合，因為這商品的波動不大，即便真的看走眼了，也不至於像個股一跌就是30％起跳，而且要凹也凹的回來，因為它有分散持股，還有也會配息。

所以接下來，只要觀察新聞哪邊又在打仗了，或者又罷工了，甚至哪邊又貿易封鎖了誰，就可以一些資金投入00960；定位除了波段操作以外，還有比較像是買保險，因為如果發生了戰爭或是系統性的風險，股市一定往往會跌，但這類的航運股不見得會跌。

其實就是跟大盤的連動性不是這麼高，比較適合波段操作，還有避險的屬性。

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