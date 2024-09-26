「存」0050跟買台積電（2330）是完全不同之事！ 達人：主動選一檔股票叫「投資」

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聯合新聞網／ Emmy追劇時間
台積電。聯合報系資料照片
台積電。聯合報系資料照片

存台積電和存0050是兩件完全不同的事情，「存股」這種說法基本上是錯的，你買股票就是主動投資，而你不管是選台積電還是台塑，你都在主動選擇一檔股票，這叫投資，這不是什麼存錢存款。

因此你會有投資單一公司的風險，以前台塑就是不倒的神話，但是如果你存了台塑，這兩年就知道厲害。同樣的，存台積電也有風險，台積現在很好，但是如果有一天習大大發神經飛彈血洗台積呢？這都是單一公司會存在的風險。

投資就是投資，我從2018年開始在臉書上公開說買台積電，但這就是投資，這不是存股。

0050等各種ETF，這是可以「存」的，這也是投資，但他是被動投資，ETF設計的原理就是跟住大盤，因為人類生活每天都在工作，每天都在創造，每天都在為整個社會累積價值，人類經濟生活的常態就是越來越好。

歷史數據證明股市長期就是會上漲的，因此指數投資之父John Bogle用了一生來提倡，你可以不要選股，你只要跟住大盤就可以。投資0050是買50家公司的股票，基本上就是跟住台股加權指數，你沒有集中在單一企業的風險。

而根據歷史數據，你只要能做到分散投資，你是一定能賺錢的，所以ETF是真的可以像「存款」一樣去定期定額存錢去買、去長期持有。

買台積電跟買0050是完全不同的事情，雖然我買台積電買了很久，今年二月29日我還叫我媽買688的台積電，但是買台積電的風險一定比0050大，這是投資，這不是什麼存股。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Emmy追劇時間 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF

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