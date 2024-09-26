選0050還是台積電（2330）？ 其實並無標準答案！ 小車：我同時持有護國神山跟006208

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聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

投資方法沒有正解，只有適合自己的最佳解

最近最夯的話題莫過於0050與台積電之爭，小車是同時持有台積電與006208，不過我覺得投資方法不該執著於正解，而是要尋找到適合自己的最佳解。

面對好標的，我們都知道「長期持有」是終極目標。至於如何做到漲跌不驚、堅持讓自己的資產「留在市場裡」，不因外在雜訊干擾而隨意拋售，是門各憑本事的大學問。

本金大小影響實際獲利多寡

關於投資，投入本金大小直接影響實際獲利多寡，同樣50%的驚人報酬，投入1萬元僅獲利5000元，而投入100萬獲利則是50萬。換個角度來看，若想實際賺得5000元，投入100萬不必挺而走險追求50%的高報酬，只需0.5%的報酬率便能輕鬆賺到5000元進帳。

因此，投資報酬率固然重要，但自己真正「敢」把大筆資金長久放在哪個標的上更重要。

所謂的「敢」也分兩種，一種是不做功課、只聽明牌，不了解投資背後風險而貿然投入的愚勇；另一種則是用心學習，多方涉獵、理解各種投資理論，再挑選適合自己的方式與標的進場。後者因為了解，自然放心「敢」投入大筆金額，也因此不必花費太多時間鑽研超額報酬，就能取得不錯的獲利金額。

找出適合自己的最佳解

至於爭論哪種投資方式報酬率較高，我覺得意義不大，即使歷史數據表現再好，自己做不到把大筆資金長久放在這檔標的上也是枉然。即便理論上知道這是最好的方法，勉強自己將錢投入，極有可能在取得較佳報酬率的同時，無形中卻影響了自己心理健康，得失之間並不划算。

投資方法不會只有一種標準答案，而是根據每個人的心理承受度、年齡、現金流需求情況而有所不同。找出適合自己的配置比例，讓投資對自己而言像呼吸一般，輕鬆又自然，才能在這條路上走得長久且穩當，更容易達到「長期持有」的終極目標。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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