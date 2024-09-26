00961要高股息也要高成長！月配息、ESG、ROE、銅板價...有什麼理由不存？

根據金管會統計，截至2023年12月31日，共有887家上市櫃公司強制或自願申報2022年度的永續報告書，這些企業占全體上市櫃公司數的約5成。

而自2025年起，所有上市櫃公司將必須編製永續報告書。這樣看來，ESG（環境、社會及公司治理）的趨勢已經是各大公司無法忽視的重點。

順應這股趨勢，富蘭克林華美投信（以下簡稱投信）將於9月25日推出一檔ESG結合高股息概念的ETF－FT臺灣永續高息（00961），這檔兼顧「領息」與「高成長」，投資具備永續發展潛力的公司，並納入穩定的高股息條件。

但這檔ETF的表現究竟如何？讓稀飯帶你一起深入了解！

基本資料

1、00961 FT臺灣永續高息 預計將於2024年9月25號開放申購至9月27號，共計三天。並預計於同年10月15日掛牌上市，發行價格為10元。 2、追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，成分股檔數共30檔，風險報酬等級為RR4。 3、屬於月配息的股票型ETF，於每月月底評價、次月月中除息。 4、保管銀行為彰化銀行，每年的經理費為0.3~0.45%，保管費則為0.035%，根據規模級距式調整經理費。 󠀠

選股邏輯

00961追蹤的「ICE臺灣ESG高息指數」，從台灣上市與上櫃公司中，剔除流動性不佳的股票，接著針對過去12個月的股東權益報酬率（ROE）進行篩選，確保成分股公司擁有健康的獲利能力。

最後，該指數還會根據Sustainalytics ESG評分，最終篩選出具備穩健賺錢能力且符合ESG標準的公司作為成分股。

為避免單一成分股權重過高導致指數波動，00961對每個成分股的權重設有10%的上限與0.05%的下限，分散投資，降低風險。

此外，成分股每年會於5月和11月定期進行審核與調整，確保持續納入符合標準的公司。

00961採取了納入ROE的標準，這是因為高股利固然能吸引投資者，但單純依靠高股利選股可能會導致獲利跟不上股利的情況，最終使得領了股息、賠了價差。

因此，00961在選擇成分股時不僅注重高股利，還看重公司整體的獲利能力以及ESG風險，力求更穩健、長期的收益。

我們接著來看看00961的產業分布及前十大成分股，是否符合其規範呢？ 󠀠

產業分布及前十大持股

經過一層層的選股流程，在30檔成分股中，電子類股佔比54%，傳產類股佔約30%，金融保險則接近12%。

其中，半導體業是最大宗，占了27.5%，接著是金融保險11.9%和航運業8.2%，其餘光電、電子通路、其他電子、電腦及週邊設備等產業加總占52.4%。

目前00961的前十大成分股依序為聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞儀（6176）、長榮航（2618）、可成（2474）、京城銀（2809）、力成（6239）、玉山金（2884）、遠東新（1402）及大聯大（3702）。

前十大成分股加權占整體約57.44%，皆有符合其權重限制。

接著，跟稀飯一起看00961的配息機制及殖利率表現，是否符合高股息的期待！

配息機制說明

配息機制方面，00961為月配息的ETF，首次收益評價為成立後的30日，預計於11月進行首次評價。

不過00961成立時，多數台股已完成除權息，故稀飯推估00961會等待到累積一定資本才進行分配，很有可能要等到明年！

根據投信DM的揭露，00961所追蹤的指數從2017年到2023年的年均殖利率約9.2%，大幅超越台灣加權指數的4.2%及台灣高股息的6.5%。

同時，也顯著優於美國公債的2.2%以及美國投等債的4.0%，甚至比美國非投等債的6.9%與新興市場美元債的5.1%還要來得更具競爭力。

00961的優異表現，稀飯推測可能是受益於近年來航運股的亮眼表現，進而推升整體的配息率，未來能否配出9.2%的高殖利率，則需要多觀察市場的趨勢哦！

股價走勢圖

根據投信的揭露，00961所追蹤的指數從2017年5月到2024年5月的累積含息報酬率高達342%，遠遠勝過美國那斯達克指數的271%、臺灣加權指數的199%及臺灣高股息指數的163%。

尤其是在2020、2022年，因Covid-19疫情的爆發、俄烏戰爭爆發、全球通膨高漲等多重衝擊，導致多數市場指數出現大幅下跌。不過961所追蹤的指數在市場反彈後展現了更強的爆發力，逢低買進，00961更有潛力賺取更豐沃的報酬。

總結來看，00961是一檔兼具高成長與高殖利率的投資選擇，不僅適合追求穩定收益的投資者，對於關注永續發展的長期投資者也是一個不錯的選擇。

然而，需注意的是，這些數據僅為歷史回測結果，並不能保證未來收益。

投資前，建議了解自身風險承受能力，並詳閱公開說明書，以做出最合適的投資決策。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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