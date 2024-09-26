00960重挫10％…投機跟不懂ETF亂進場致離譜大漲！ 專家「狗與主人」：淨值終究會回歸

00960玩死你？當心股價飆過頭了

這幾天ETF市場最熱絡的話題不是00919填息很快、更不是哪一支新的ETF募資爆表（經過00940一役之後，大家都學乖了），而是剛掛牌沒幾天的ETF新兵00960，9月25日的股價直接來個大漲19.84%、隔天開盤卻重挫10%，簡直直接玩死投資人。

00960單日股價的這種飆漲，相當於00960的投資人一天就賺到了定存族要花12年，才能賺到的利息報酬率；如果覺得定存利率與你太陌生，那就拿台股現在最熱絡、又最強大的台積電（2330）股價來比較，台積電今年初到9月25日的股價漲幅高達70％，但是00960卻是「一天」就達到台積電全年至今股價漲幅的三分之一以上。

所以這樣00960股價單日離譜大漲的意義是什麼？

直接告訴大家答案：不計價追買股價已經飆漲的00960的投資人，不是投機性格到達了極點，就是根本完全不懂ETF是什麼東西，就跟著盤勢亂亂買。

為什麼要這樣直白的說呢？原因有三：

一、成份股漲幅不到一半

00960是投資全球航海運務（包括海運、油輪、散裝貨運都算在內）公司的基金，現在的前五大成分股分別是長榮海運占9.22%、日本郵船占8.36%、三井商船占8.31％、川崎汽船占6.76％、陽明海運5.13％。

最近因為美國碼頭工人的罷工議題、中東局勢升溫拉高航運價格（喂喂喂...這些因素不是早就大家都知道了嗎？）等因素...

使得這五大成份股的股價近5日的漲幅分別達到：

長榮11％

日本郵船7％

三井商船5％

川崎汽船11％

陽明11％（倒是最近股價漲勢最強的第八大成份股－萬海的股價則是漲了24％）

那也頂多讓00960的近5日每單位淨值從15元提升到15.89元，一共上漲了6％（因為其他成份股漲很少）而已，所以00960的單日股價飆漲近兩成是不是顯示搶買的投資人真的是瘋過頭了啦！

二、主人溜狗的現象

基金淨值和股價的關係，就像「主人溜小狗」的現象：當小狗跑離主人一段距離之後，自己又會回到主人身邊閒晃。

小狗就像基金的股價、主人就是基金的淨值，也就是說，00960的淨值只漲到15.89元的時候，已經衝到19.09元、甚至是20元的股價遲早還是會回到15.89元的淨值附近的。

那麼現在還去追漲的投資人是不是自陷於險境之中呢？是不是等到股價修正到淨值附近時，再來投資會比較適當呢？

三、長期基本面才是中道

我知道前幾年海運股在飆漲時，很多人後悔沒有把全家家當拗進去買好、買滿，也知道這次的00960是國內發行第一支投資橫跨全球最主要的海運菁英公司的ETF，股價又比真實的海運股價便宜很多，但是前幾年海運股的股價、產業景氣以及獲利大漲、大跌的現象仍歷歷在目，所以想要賺取這種景氣波動大的海運類股收益的人，還是要以長期、定期定額的方式投資，會比你緊盯著00960的股價、追高殺低搶短線來得好太多啦！

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