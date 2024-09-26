進入降息周期 大華銀投信：把握三大關鍵布局債市

美國聯準會9月18日決策會議宣布降息，並一口氣調降兩碼，結束2022年3月以來的升息循環。此次開啟的降息週期，最大受惠者可說是債券市場，主因為長天期債券對利率變動敏感度較高，降息有望帶動債券市場信用利差收斂，資本利得可期。資產管理業者表示，投資人布局債市不僅要鎖定長天期，若有息收需求應該把握三大關鍵：長天期、投資級、高票息。方有機會同時掌握到資本利得與利息收入，為資產撐起保護傘。

大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭修誠表示，這次的降息主因為美國就業市場趨緩、通膨降溫，以及預防性其他經濟數據可能出現的衰退風險。根據芝商所的利率點陣圖，今年年底有望再降息2碼，明年則有機會降息4碼，他說明，這代表利率將有一段時間維持寬鬆政策，有利債券後市。

郭修誠指出，債券的價格會受到利率與存續期間的影響，舉例來說，當市場利率下降1%，平均存續期12年的債券，價格就有約12%的上漲空間。在聯準會啟動降息循環的現在起，布局長天期債券，資本利得將值得期待。此外，投資級債券產生的利息與違約風險具有一定的吸引力，尤其適合投資人持續布局。