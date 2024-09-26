中國大陸再度雙率雙降 陸股ETF受惠

中國人民銀行下猛藥救市，陸港股市持續上演慶祝行情，大陸A股三大指數繼周二大漲逾4%後，周三盤中漲幅曾逾2%；港股也一度大漲逾500點，挑戰2萬點整數關卡。中國信託投信表示，中國人行除睽違九年後再次降息降準，更首次創設結構性貨幣政策工具以支持資本市場，向市場傳遞積極的寬鬆訊號以支持股市態度明確，有利提振市場信心，陸股ETF將迎風前行。

中國人行宣布降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，預計向金融市場釋出資金約人民幣1兆元，同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。這是2015年8月以來，人行再度祭出「雙率雙降」，以確保大陸今年可維持5%的經濟成長率目標。

對此，中信中國高股息（00882）經理人葉松炫表示，美國上周啟動降息2碼，在兩國利差不會進一步擴大下，中國人行的貨幣政策也多出一點籌碼，此次睽違九年再次雙率雙降，有助增添市場資金流動性，激勵陸港股市上漲；加上日前頒布的新國九條政策，要求企業提高股東回報並增發股息，在利率環境走低下，中線資金可望加速轉向高股息特性的股票，也帶動聚焦高股息成分股的陸股ETF近月來強勢。

中信中國50（00752）經理人陳雯卿則表示，中國人行此次除了降準降息以外，更首次創設結構性貨幣政策工具，以支持資本市場，符合資格的證券、基金、保險公司可使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成分股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產。

陳雯卿指出，此政策是以支持股市為出發點。由於中國的國債、央行票據與市場機構手上持有的其他資產相比，在信用等級和流動性仍有很大差別。很多金融機構手上雖有資產，但是在陸股較低迷的情況下，流動性也比較差，透過與央行交換後，可以獲得比較高質量、高流動性的資產，有助於提升相關機構的資金獲取能力，且藉由這個工具所獲得的資金只能用於投資股票市場，也有助於增加股市的流動性。目前大陸互換便利首期操作規模是5000億元，未來還可視情況擴大規模。中國人行透過此政策，向市場傳遞積極的寬鬆訊號以支持股市，未來股市若隨經濟復甦而上漲，相關機構也可望同步受惠。