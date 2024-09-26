聽新聞
0:00 / 0:00
00960亮2根漲停板…獲利了結快下船！老牛「會賠錢」：00934、00936溢價7%就收斂
昨天00960漲幅19.84%，是市場上的第一名，成為水手們的新歡。
不過依照過去的經驗，碰上ETF成交量暴增，出現溢價通常都沒好事啊！今年老牛已經看過00934跟00936也曾一度出現7%的溢價，最終還是得面臨溢價收斂結局。
只能說敢溢價買的都是勇者，敢溢價20%買的都是「真·勇者」。
新聞報導：
野村投信募集發行的全台首檔航運ETF「00960野村全球航運龍頭息收ETF」（00960）上市掛牌時間捉得準，搭上美東岸碼頭醞釀罷工、中東戰事升級，貨櫃航運運價可望調漲。
近日航運股大漲，今（25）日貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609）股價持續大漲，帶動00960股價飆漲，收盤大漲3.16元、以最高價19.09元作收、漲幅近二成，短短上市掛牌四天漲幅已逾26％。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言