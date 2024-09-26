00960亮2根漲停板…獲利了結快下船！老牛「會賠錢」：00934、00936溢價7%就收斂

昨天00960漲幅19.84%，是市場上的第一名，成為水手們的新歡。

不過依照過去的經驗，碰上ETF成交量暴增，出現溢價通常都沒好事啊！今年老牛已經看過00934跟00936也曾一度出現7%的溢價，最終還是得面臨溢價收斂結局。

只能說敢溢價買的都是勇者，敢溢價20%買的都是「真·勇者」。

新聞報導：

野村投信募集發行的全台首檔航運ETF「00960野村全球航運龍頭息收ETF」（00960）上市掛牌時間捉得準，搭上美東岸碼頭醞釀罷工、中東戰事升級，貨櫃航運運價可望調漲。

近日航運股大漲，今（25）日貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609）股價持續大漲，帶動00960股價飆漲，收盤大漲3.16元、以最高價19.09元作收、漲幅近二成，短短上市掛牌四天漲幅已逾26％。

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