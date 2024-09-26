00960上市4天股價衝到19元、飆漲27%！專家疾呼：溢價20%追高上船千萬小心

前些日子提到剛上市的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），沒想到才上市第4天，股價從15元飆漲到19.09元，整整上漲約27％，實在有夠驚人。

這幾天航運股原本就不錯，加上這檔是全球股票型ETF，在許多國際事件的加總之下，該ETF搭上航運股飆升的列車，使得投資人見到有機可趁，紛紛買票上車！

因此，我們可以很清楚從軟體的截圖上面發現，該檔ETF今天可是「溢價」了將近20％！也就是說該檔ETF的淨值並沒有這麼高，股價飆漲的原因實在是投資人擠破頭所推升上去的啊！

換句話說，如果買到高幅溢價的投資人，很有可能被之後股價的收斂所傷到，這也就是為什麼買ETF的時候，需要參考一下折溢價的情形，如果有不太理性的溢價狀況，投資人還是先避開一下比較好。

其實這也僅是從折溢價的角度來看，目前航運離我守備範圍太遠，我手上也沒有，就不進一步多說了。

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